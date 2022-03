Antoni Królikowski przyłapany pod domem Joanny Opozdy. I to z kim! Nowe zdjęcia paparazzi 

Joanna Opozda i Antek Królikowski już w sobotę 8 sierpnia powiedzą sobie sakramentalne "Tak". Para po dość burzliwym rozstaniu wróciła do siebie i niedawno aktor oficjalnie poinformował, że są zaręczeni. To nie koniec rewelacji na temat pary! Tygodnik "Na Żywo" donosi, że Joanna Opozda jest w ciąży i już wkrótce rodzina Antoniego Królikowskiego powiększy się, a Małgorzata Ostrowska-Królikowska po raz drugi zostanie babcią. Czy rzeczywiście to prawda? Joanna Opozda i Antek Królikowski zostaną rodzicami? Jak donosi tygodnik "Na Żywo" Joanna Opozda i Antek Królikowski już w sobotę wezmą ślub. Para pod koniec roku znów zaczęła spotykać się po burzliwym rozstaniu, a ostatnio aktorka przyznała, że ten etap mają za sobą i cieszą się swoim szczęściem. Już niebawem w rodzinie szykuje się prawdziwa rewolucja. Zakochani chcą się pobrać. Uroczystość ma się odbyć 8 sierpnia To nie koniec zaskakujących informacji! Według magazynu Małgorzata Ostrowska-Królikowska już niebawem zostanie babcią, bo Joanna Opozda i Antek Królikowski mają zostać rodzicami: Mama Antka ma jeszcze jeden powód do radości! Jest już babcią Józia, wnuka, którego dał jej młodszy syn Jan i jego partnerka. A teraz maleństwa oczekują też Joasia i Antek - informuje tygodnik „Na żywo”. Jak myślicie, czy Joanna i Antek zabiorą głos w sprawie? Zobacz także: Ślub Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Znane są szczegóły ich wesela! Ślub Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego to będzie największe wydarzenie tego weekendu. Para ma się pobrać w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli, a po uroczystości zebrani goście zostali zaproszeni do imponującego pałacu w...