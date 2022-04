Antoni Królikowski ma dość i przerwał milczenie. Podejmie mocne kroki 

Antoni Królikowski ma już dość medialnego zamieszania wokół siebie? Po tym, jak w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu aktora z Joanną Opozdą, internauci zaczęli mocno go krytykować. Pod każdym nowym zdjęciem czy nagraniem Antoniego Królikowskiego pojawia się mnóstwo ostrych komentarzy. Teraz wszystko wskazuje na to, że aktor postanowił trochę odpocząć od tego wszystkiego. Maciej Dowbor podczas ostatniej "Domówki u Dowborów" zdradził, że Antoni Królikowski jest na urlopie! Antoni Królikowski pojechał na urlop? W miniony poniedziałek Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zorganizowali kolejną "Domówkę u Dowborów". Tym razem ich gośćmi byli Aleksandra Domańska, Piotr Gąsowski oraz Antoni Królikowski, którzy występują w serialu "Mecenas Porada". Antoni Królikowski opowiedział o pracy w nowej produkcji Polsatu, ale nie poruszał tematów prywatnych. Aktor zaledwie kilka tygodni temu został ojcem, a chwilę później okazało się, że przed narodzinami dziecka rozstał się z żoną. Co więcej, blisko tydzień temu synek Antoniego Królikowskiego z poważną infekcją trafił do szpitala ... Pomimo trudnych chwil Antoni Królikowski pojawił się na "Domówce u Dowborów" i zdradził, co u niego słychać. Na przykład teraz właśnie troszkę odpoczywam, bo zjadłem bardzo obszerną kolację, niedługo wchodzę na plan serialu "Bracia" dla telewizji Polsat, gdzie gram kucharza i właśnie musiałem się podszkolić jakby do roli i cały wieczór po prostu gotuję i jem- mówił Antoni Królikowski. Zobacz także: Katarzyna Skrzynecka broni Antka Królikowskiego? "Znam ich historię od zupełnie innej strony" Podczas...