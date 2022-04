Leki Antoniego Królikowskiego mają ogromny wpływ na jego zachowanie: "Ludzie nie mają pojęcia"

Po tym, jak Antoni Królikowski ogłosił, że organizuje walkę MMA sobowtórów Putina i Zełenskiego, na artystę spadła fala nieprzychylnych komentarzy. Fani aktora i jego przyjaciele z show-biznesu nie tylko nie szczędzili mu gorzkich słów, ale i wyzwisk. Teraz Antoni Królikowski postanowił zabrać głos w sprawie. W wymownym nagraniu przyznał, że posunął się za daleko. To trzeba zobaczyć! Antoni Królikowski szczerze o gali MMA. Zapowiada wycofanie z show-biznesu Antoni Królikowski wywołał skandal i to chyba największy w swojej karierze. Po tym, jak głosił, że zakłada własną federację MMA, zapowiedział wielką galę, ze "starciem tytanów". Promowana przez Antoniego Królikowskiego walka Zełenskiego i Putina sprawiła, że dotychczasowi fani aktora zaczęli wyrażać jawną niechęć do swojego idola. Również plejada polskich gwiazd dołączyła się do bojkotu gali Antoniego Królikowskiego . Ostro wypowiedział się, m. in. jeden z uczestników "Hotelu Paradise", który miał wziąć udział w wydarzeniu, a także Maffashion, Anja Rubik, Michał Piróg, czy Kamil Glik. Z kolei Sylwia Bomba nazwała zachowanie aktora "poziomem moralnej zgnilizny" . Również prezydent Opola potępił galę MMA Antoniego Królikowskiego , zapowiadając, że nie wyraża zgody na takie działanie w mieście, które reprezentuje. Te wszystkie wydarzenia sprawiły, że Antoni Królikowski postanowił wytłumaczyć się z gali MM A, twierdząc, że jej organizacja miała mieć charakter charytatywny, nie zaś uderzający w morale innych osób. W nocy z 4 na 5 kwietnia, aktor opublikował kolejne oświadczenie. Łamiącym się głosem wyznał. - W związku z ostatnimi wydarzeniami chcę ogłosić, że rezygnuję ze...