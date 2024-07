Chociaż świat mody owładnęła fala azjatyckich piękności, to Polki wciąż trzymają mocną pozycję na rynku. Nasz najlepszy towar eksportowy to właśnie one! Od lat pracują z najlepszymi i dla najlepszych.

Tym razem cieszymy się z kolejnego sukcesu ikony polskiego modelingu, czyli Małgosi Beli. Piękna Polka o ostrych, słowiańskich rysach pracowała dla Miu Miu, Hermes, Dsquared2, Lanvin, Louis Vuitton, Chloé, Jil Sander, Donny Karan i wielu, wielu innych. Dzisiaj ma 35 lat i wciąż jest na topie!

Tym razem Małgosia Bela została twarzą wiosennej kampanii reklamowej Alexandra Wanga. Młodego designera, który oprócz tworzenia pod własnym nazwiskiem został dyrektorem artystycznym domu mody Balenciaga, zastępując Nicolasa Ghesquière.