Gwiazda "Pytania na śniadanie", Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży. Prezenterka telewizyjna upoważniła swojego kolegę z redakcji, Aleksandra Sikorę do przekazania tej radosnej nowiny w trakcie magazynu porannego TVP. Później sama pochwaliła się swoim szczęściem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dziennikarka udzieliła właśnie wywiadu, w którym odniosła się do płci dziecka i opowiedziała o reakcji rodziny.

Małgorzata Tomaszewska zostanie mamą po raz drugi

3 sierpnia dowiedzieliśmy się z "Pytania na śniadanie", że Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży. Gwiazda popularnego programu TVP podzieliła się z fanami zdjęciem z wakacji, na którym widać już zaokrąglony brzuszek. W najnowszym wywiadzie dziennikarka zdradziła, że jej synek Enzo marzy o tym, by mieć brata.

Enzo chciałby brata, ale to jeszcze niewiadoma — powiedziała w rozmowie z serwisem Świat gwiazd.

W dalszej części rozmowy Małgorzata Tomaszewska przekazała, że jej bliscy bardzo ucieszyli się na wieść o powiększeniu rodziny. Jako pierwszy dowiedział się o tym jej sześcioletni synek. Co więcej, to właśnie Enzo odczytywał test ciążowy swojej mamy! Gwiazda zaznaczyła, że dbała o to, by chłopiec do początku był świadomy zmian, jakie zajdą w domu.

Cała rodzina jest bardzo radosna, a radosna rodzina zawsze była moim największym marzeniem. Jako psycholog od początku bardzo zwracałam uwagę, by Enzo był włączony już w proces planowania powiększenia rodziny. Dlatego był pierwszym poinformowanym, a właściwie to on informował mnie, bo odczytywał test ciążowy — opowiedziała Tomaszewska.

Jedna z koleżanek z pracy Małgorzaty Tomaszewskiej, która wolała pozostać anonimowa, na łamach wspomnianego wcześniej serwisu podała szczegóły dotyczące ciąży prezenterki. Dodała, że prezenterka nie zamierza odpoczywać od obowiązków zawodowych w najbliższym czasie.

To są początki ciąży, trzeci miesiąc, ale Małgosia nie zwalnia tempa, czuje się dobrze i cały czas pracuje — ujawniła informatorka.

Jednak ze względu na ciążę Małgorzata Tomaszewska nie weźmie udziału w nowych edycjach "The Voice of Poland" oraz "The Voice Senior". Programy nadal będą prowadzili Tomasz Kammel i Rafał Brzozowski, do którego dołączy Marta Manowska.

