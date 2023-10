Małgorzata Tomaszewska na początku sierpnia tego roku ogłosiła fanom, że wkrótce zostanie mamą po raz drugi. Ciężarna gwiazda "Pytania na śniadanie" na razie jednak nie ma zamiaru zwalniać tempa w pracy, pojawiła się więc na jesiennej ramówce TVP. My mieliśmy okazję zaś podpytać Małgosi o jej drugie dziecko oraz jego imię!

Małgorzata Tomaszewska jest już mamą 6-letniego synka, który nosi oryginalne imię Enzo. Okazuje się, że wymyśliła je... jej mama!

- Moja mama wymyśliła to imię. Zdałam sobie sprawę z tego niedawno, że to była jej propozycja. To włoskie imię - tłumaczy nam prezenterka.