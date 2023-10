Aby uzyskać jak najlepszą oglądalność, programy śniadaniowe słuchają opinii widzów i na podstawie tego starają się zmieniać formułę show. Ze względu na to ostatnio doszło do zwolnień w "Dzień Dobry TVN". Teraz jednak do mediów dotarły informacje, że w "Pytaniu na śniadanie" również zostaną wprowadzone pewne modyfikacje. Co szykuje dla widzów stacja TVP?

Zmiany w programie "Pytanie na śniadanie"

Kilka dni temu wielkie zamieszanie w mediach wywołała wiadomość, że z "Dzień Dobry TVN" za sprawą decyzji stacji pożegnali się Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik oraz Małgorzata Ohme. Okazuje się, że "Pytanie na śniadanie" nie pozostaje w tyle i również odmieni nieco skład. Zmiany w programie TVP będą jednak w porównaniu do tych z "Dzień Dobry TVN" jedynie kosmetyczne i nie obejmą całego zespołu.

Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie" po kilkuletniej przerwie powróciła Anna Popek. Dziennikarka zaczęła prowadzić program m.in. z Tomaszem Wolnym, który dotychczas tworzył parę z Idą Nowakowską. Takie połączenie okazuje się tylko chwilowe. Podobno gwiazda zagości w programie na dłużej, a na razie pojawia się w nim, by wesprzeć zespół. Jak podaje "Pomponik", producenci szykują dla niej stałego partnera. Kto nim będzie? Otóż nazwisko póki co pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że już za jakiś czas Anna będzie miała nowego, starszego i doświadczonego partnera, który z pewnością będzie potrafił odpowiednio pokierować rozmowami z gośćmi.

- Anna Popek pojawia się ostatnio w różnych konfiguracjach, które są testowane pod kątem nowej ramówki. TVP póki co nie ujawnia nazwiska, ale trwają ustalenia w tej sprawie - powiedział informator serwisu "Pomponik".

W nadchodzącym czasie chwilowe zmiany obejmą większą część zespołu, a wszystko ze względu na okres wakacyjny. Wielu prezenterów uczestniczy obecnie w różnych koncertach TVP, stąd na ekranie mogą pojawiać się roszady.

- W TVP trwa teraz gorący okres biesiad i koncertów, które cieszą się ogromną popularnością wśród widowni i są z sukcesami prowadzone przez prezenterów. Część z nich jest też na urlopach, w związku z trwającym sezonem wakacyjnym. Stąd też rotacje w "Pytaniu na śniadanie" - dodał informator Pomponika.