Małgorzata Tomaszewska wprawiła fanów w zdumienie, prezentując zupełnie inne uczesanie niż to, do którego przywykli. Pod zdjęciem, jakie ukazało się na oficjalnym instagramowym profilu "Pytania na śniadanie", rozpoczęła się gorąca dyskusja. Komentujący skupili się bowiem przede wszystkim na włosach prowadzącej poranny program. Co im się nie spodobało? Przekonajcie się.

Małgorzata Tomaszewska zaskakuje odmienionym wyglądem. Pokazała się z grzywką

Małgorzata Tomaszewska, uchodząca za jedną z najpiękniejszych telewizyjnych prezenterek młodego pokolenia, raczej nie eksperymentowała z fryzurą, przynajmniej nie na wizji. Kojarzona jest z kaskadami lekko falujących blond włosów. Tym większe zaskoczenie wywołała, pokazując się z gęstą grzywką.

Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora poprowadzili wtorkowe wydanie "Pytania na śniadanie", a instagramowy profil porannego programu zachęcał do oglądania wydania z ich udziałem. Odcinek "zajawiano" ich wspólnym zdjęciem na kanapie i przekonywano, że mimo deszczu za oknem, oglądającym dopisze dobry humor, a ta dwójka już o to zadba. Tym razem jednak to żeńska połowa duetu skradła cały show, a wszystko przez fryzurę. Internautom nie do końca przypadła do gustu, niektórzy nawet myśleli, że gwiazda TVP włożyła tego dnia perukę:

- Para może być, ale Gośka źle wygląda w tej peruce - Pani Gosiu fryzura ???????????? niech się więcej pani nie da tak zrobić - Co ta prowadząca ma na głowie? - Fryzura pani Gosi coś okropnego, sztucznego, zawiodłam się bardzo - pisano w sekcji komentarzy.

Jednak niektórzy byli o wiele bardziej wyrozumiali i chwalili odmieniony look prezenterki. Jeden z komentujących dopatrzył się, "jak to zostało zrobione" i wyjaśnił sekret budzącej tyle emocji fryzury:

- Gosia ma długie włosy zebrane na przód głowy z końcówek włosów, zrobiona jest grzywka! A reszta włosów w kitkę! Wiem, bo kiedyś internautom razem z fryzjerem pokazywali tę sztuczkę na Instagramie! I to są prawdziwe długie włosy Gosi, tylko inaczej ułożone i dużo ludzi też myślało, że to peruka, a to normalne włosy Gosi, tylko inaczej zrobione zupełnie - pouczył krytykujących.

Przypomnijmy, że Małgorzata Tomaszewska niekiedy potrafi zaskoczyć - i niekoniecznie fryzurą, a doborem stylizacji. Podczas eurowizyjnych preselekcji pokazała się publiczności z dekoltem do pępka!

A jak wam się podoba prowadząca "Pytanie na śniadanie" w wydaniu z grzywką? Jest jeszcze ładniej?

