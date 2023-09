Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży. Właśnie podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych. Małgoniu 💋🥰 gratulacje o mamo jak pięknie 💛💛💛🌺 Ściskam mocno dbaj o siebie 🥰 Enzuś będzie miał rodzeństwo 💕💕💋 - piszą zachwyceni internauci. W związku ze stanem błogosławionym szczęśliwa mama będzie musiała zrezygnować, z niektórych obowiązków zawodowych, które pełni w TVP. Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży Małgorzata Tomaszewska zostanie mamą po raz drugi. 6-letni Enzo niedługo zostanie starszym braciszkiem. Prowadząca "Pytania na śniadanie" pokazała ciążowy brzuszek, oficjalnie potwierdzając, że spodziewa się kolejnego dziecka: Kochani, chciałam się z Wami podzielić wspaniałą nowiną i naszym szczęściem ❤️ - napisała na Instagramie. Ciężarna Małgorzata Tomaszewska pokazała zdjęcie z rodzinnych wakacji. To wyjątkowy czas na całej rodziny. Zobacz także: Izabella Krzan zajęła miejsce Idy Nowakowskiej. TVP ogłosiło zmiany Z związku z ciążą Małgorzaty Tomaszewskiej zajdzie kilka zmian w jej zawodowym życiu. Przyszła mama wciąż będzie występowała w "Pytaniu na śniadanie", jednak nie zobaczymy jej jesienią w "The Voice of Poland 14" oraz "The Voice Senior 7". Ciąża Małgorzaty Tomaszewskiej to kolejna radosna nowina wśród prowadzących "Pytanie na Śniadanie". Zaledwie wczoraj Marcelina Zawadzka zaręczyła się z ukochanym. Zobacz także: Marcelina Zawadzka została zapytana o dzieci. Mistrzowska reakcja gwiazdy Małgorzata Tomaszewska o rodzinie Małgorzata Tomaszewska rzadko mówi o swojej rodzinie. Prezenterka ma za sobą już dwa rozwody i nie wiadomo z kim aktualnie jest w związku. Na próżno szukać w sieci zdjęć oraz...