Odkąd Ida Nowakowska podczas jego z odcinków "Pytana na śniadanie" postanowiła podzielić się z widzami wesołą nowiną i ogłosiła, że jest w ciąży, wokół gwiazdy narosło szczególne zainteresowanie. Tancerka i prezenterka nie musi już dłużej ukrywać całkiem pokaźnych rozmiarów brzuszka , a co więcej, zdradziła nawet płeć dziecka. Teraz gwiazda udzieliła kolejnego, bardzo intymnego wywiadu, tym razem dla Faktu. Jak się okazuje, to wcale nie Ida Nowakowska wpadła na pomysł, by potwierdzić swoją ciążę w telewizji. Na pomysł ogłoszenia mojego błogosławionego stanu wpadła jedna z osób z telewizji, a cała cudowna ekipa „PnŚ” mocno się w to zaangażowała. Miałam ogromną tremę. Bardzo biło mi serce. Po ogłoszeniu nowiny zalała mnie lawina gratulacji i przemiłych porad. Wiem, że zapamiętam ten dzień do końca życia - zdradziła w rozmowie. Czy kiedy jej synek przyjdzie na świat zobaczymy go wraz z dumną mamą w popularnej śniadaniówce? Ida Nowakowska wystąpi z synkiem w "Pytaniu na śniadanie"? Idzie Nowakowskiej wiadomość o ciąży udało się utrzymać w tajemnicy wyjątkowo długo. Niektórzy wręcz nie mogą uwierzyć, że synek gwiazdy ma pojawić się na świecie już za trzy miesiące. Jak słynna tancerka, a także prezenterka telewizyjna, przygotowuje się do swojej nowej, życiowej roli i jak wyobraża sobie pogodzenie kariery zawodowej z macierzyństwem? Okazuje się, że ma już wszystko zaplanowane: Myślę, że dopiero teraz moje życie będzie poukładane, co do każdej minuty. Wiem, że mój synek będzie mi wszędzie towarzyszył . Tomek Wolny i Łukasz Nowicki potrafią wspaniale połączyć pracę zawodową i pasjonujące życie rodzinne - zdradziła. Jak się okazuje koledzy ze stacji są dla Idy Nowakowskiej prawdziwym wzorem do naśladowania. Czy...