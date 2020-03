Trendy wiosna 2020. Małgorzata Socha nie rozstaje się z tą torebką. Ale kozaki to dopiero hit!

Małgorzata Socha i klasyka bardzo się lubią - i to zwłaszcza zbliżającej się wiosny! Gwiazda serialu "Brzydula" czy "Na Wspólnej" wybrała się na szybkie zakupy, a przy okazji zaprezentowała swoim fanom najnowszą stylizację. Socha postawiła na czarny garnitur - idealnie dopasowaną marynarkę w lekko oversize'owym fasonie oraz spodnie w stylu "paperbag". Całość została uzupełniona dodatkami - brązową torebką Bottega Veneta (to hit wśród gwiazd, który kosztuje niestety aż 9 tysięcy złotych!) oraz odważnymi kozakami-kowbojkami w wężowy wzór. Look prezentuje się niezwykle elegancko, również dzięki subtelnym dodatkom - takim dodatkiem okazał się cienki czarny pasek Saint Laurent.

Małgorzata Socha dokładnie wie, co i jak ze sobą łączyć, by stworzyć look idealny. Dobrze dopasowany garnitur do naszej sylwetki, klasyczne dodatki w postaci kozaków i torebki, zawsze się obronią! Sami zobaczcie!

Małgorzata Socha wybrała ulubioną torebkę gwiazd, to Bottega Veneta. Taki sam model ma m.in. Anna Lewandowska.

Małgorzata Socha postawiła na bardzo odważne kowbojki w wężowy wzór.

W stylizacji Małgorzaty Sochy warto zwrócić uwagę na dodatki, np. na czarny pasek Saint Laurent.