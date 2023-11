Szukasz najmodniejszej torebki w sezonie 2019/2020? Zobacz, na co jesienią stawiają największe gwiazdy! Anna Lewandowska i Małgorzata Socha już ją mają! Kontrowersyjny kształt, ale i zaporowa cena. Zobaczcie najnowszą it-bag sezonu!

Ania Lewandowska i Małgorzata Socha z najmodniejszą torebką sezonu!

Zarówno Ania Lewandowska jak i Małgorzata Socha są jednymi z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Obydwie śledzą modowe nowinki i interesują się najnowszymi trendami. Na mediach społecznościowych pokazują swoje najlepsze stylizacje, które śledzą i kopiują tysiące kobiet! Jak na prawdziwe ikony stylu przystało kochają luksusowe dodatki, wystarczy spojrzeć na ich identyczne torebki! Ten model to totalny hit sezonu zimowego! Jest to projekt luksusowej marki Bottega Veneta i kosztuje ok. 10 tys złotych. No cóż, zarówno Ania Lewandowska, jak i Małgorzata Socha mogą sobie pozwolić na tego typu zakup, a trzeba przyznać, że kształt torebki przyciąga wzrok! Poniżej zobaczcie jak ją nosi każda z nich!

ONS.pl, Instagram

Małgorzata Socha pojawiła się ostatnio na pokazie Łukasz Jemioła w świetnej formie i zachwycającej stylizacji. Białe postrzępione dżinsy, które kosztują 1190 zł, transparentna koszula wiązana pod szyją i elegancka marynarka z najnowszej kolekcji Łukasza Jemioła na sylwetce aktorki prezentowała się perfekcyjnie. Małgosia dobrała do nich stylowe kozaki ze swojej kolekcji dla Monnari, ale jednak najbardziej uwagę przyciągała pomarszczona skórzana torebka w kolorze karmelu. Jak wam się podoba całość stylizacji?

Instagram

Również Ani Lewandowskiej spodobał się ten gorący model torebki luksusowej marki. Na swoim Instagramie pokazała zdjęcie w skromnej, ale bardzo modnej stylizacji w jesiennych kolorach. Must-have sezonu marynarka w kratę i beżowy golf zestawiła również z białymi dżinsami i oczywiście z najnowszym modelem torby Bottega Veneta! My jesteśmy zachwyceni tym lookiem! A wam jak się podoba?