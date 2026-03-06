Socha ujawniła prawdę o Rosińskiej i Wojewódzkim. Wygadała się na antenie

Czwartkowy poranek w programie „Dzień dobry TVN” rozpoczął się niepozornie. Małgorzata Socha, popularna aktorka, gościła w śniadaniówce i prowadziła rozmowę z Żanetą Rosińską, dziennikarką i prezenterką TVN. Gdy temat zszedł na codzienną pielęgnację skóry, Rosińska zapytała Sochę, czy jej mąż podbiera jej kosmetyki. Wtedy padły słowa, które wywołały burzę nie tylko na kanapie, ale także wśród widzów i w sieci.

Małgorzata Socha wygadała się na temat małżeństwa Wojewódzkiego i Rosińskiej? Powiedziała to w „DDTVN”

W trakcie Dzień dobry TVN Małgorzata Socha bez zawahania stwierdziła: „Przyznam szczerze, ja nie znam faceta, który by nie korzystał z dobrych kosmetyków swojej żony lub partnerki”. Następnie, jakby mimochodem, dodała żart na temat rzekomego małżeństwa Wojewódzkiego i Rosińskiej.

Ja myślę, że Kuba będzie ci to absolutnie wszystko podbierał! powiedziała Socha.

Ten komentarz padł w stronę Żanety Rosińskiej, która od miesięcy jest łączona z Kubą Wojewódzkim. Mina Rosińskiej na żywo była wymowna. Wyraźnie zmieszana prezenterka postanowiła nie rozwijać tematu, a w studiu zapanowała chwila niezręcznej ciszy.

To takiej sytuacji dochodzi nie po raz pierwszy. Warto przypomnieć, że niedawno również Paulina Smaszcz wygadała się na temat małżeństwa Kuby Wojewódzkiego.

Spekulacje na temat małżeństwa Rosińskiej i Wojewódzkiego budzą emocje. Jaka jest prawda?

Kuba Wojewódzki przez lata uchodził za „króla TVN-u” i wiecznego singla. Choć media łączyły go z wieloma kobietami, on sam nigdy nie potwierdził publicznie żadnego poważnego związku. Tymczasem domniemana partnerka, Żaneta Rosińska, była pogodynka, a obecnie reporterka „Dzień dobry TVN”, konsekwentnie buduje atmosferę tajemnicy. W swoich mediach społecznościowych regularnie podkreśla, że „ma męża”, jednak nie zdradza jego tożsamości.

Od miesięcy pojawiają się plotki, że to właśnie związek z Wojewódzkim jest powodem tej powściągliwości. Media odnotowały także, że zarówno Kuba Wojewódzki, jak i Żaneta Rosińska, noszą podobne obrączki, które mogą sugerować nieoficjalny ślub. Para nie potwierdza tych doniesień, ale nie dementuje ich też wprost.

