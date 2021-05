Małgorzata Socha opublikowała urocze zdjęcie swojej najstarszej pociechy. Gwiazda "Przyjaciółek" i "Na Wspólnej" pokazała, jak jej córka Zosia wybrała się do swojej babci złożyć jej życzenia i wręczyć kosz z prezentami. Zosia to już duża dziewczynka! Tylko spójrzcie na jej zdjęcie. Podobna do mamy? Małgosia Socha pokazała córkę Małgorzata Socha należy do grona gwiazd, które bardzo dbają o swoje życie prywatne. Aktorka jest mamą trójki dzieci, ale w sieci trudno znaleźć zdjęcia, na których widać ich twarze. Teraz gwiazda, która już wkrótce wystąpi w hitowym serialu TVP, zrobiła wyjątek i opublikowała na Instagramie fotkę najstarszego dziecka, czyli córeczki Zosi. Dziewczynka w tym roku skończy osiem lat. W czwartek, w Dniu Babci, pociecha Małgorzaty Sochy odwiedziła ukochaną babcię. Z wizytą u Babci 🥰 Mały doręczyciel 😍- napisała dumna gwiazda. Podczas relacji na InstaStories aktorka pokazała, że w związku z pandemią koronawirusa, jej córka wręczyła prezent babci, ale nie wchodziła do jej domu. Z okazji Dnia Babci mamy dla mojej mamy z Zosią koszyk pełen pyszności. Niestety takie czasy, że nawet się nie przytulimy, ale za to pozdrowimy i zostawimy jej coś pysznego od nas żeby wiedziała, że o niej myślimy i ją kochamy - powiedziała Małgosia Socha. Internauci są zachwyceni córeczką aktorki! - Czerwony kapturek ❤️ - Awwwww słodko, babcia napewno zachwycona 💗😍 - łodziak największy ❤️- komentują fani. Zobaczcie zdjęcie Zosi! Chociaż dziewczynka ma maseczkę ochronną to po oczach widać, że Zosia jest kopią swojej mamy. Zobacz także: Bonjour! Małgorzata Socha z "Brzyduli" w najmodniejszych kozakach na zimę 2021. Jej look jest w iście...