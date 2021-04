"Brzydula": Dziś Małgorzata Socha obchodzi 41. urodziny. Oto pięć ciekawostek o aktorce 

Dziś Małgorzata Socha obchodzi 41 urodziny. Aktorka rzadko udziela wywiadów, my jednak wybraliśmy najciekawsze fragmenty jej biografii. Sprawdźcie, czy wszystko wiedzieliście o popularnej Violi Kubasińskiej z "Brzyduli".

1. Małgorzata Socha poznała męża, gdy miała tylko 16 lat

Małgorzata Socha i jej mąż Krzysztof Wiśniewski wspólnie wychowują troje dzieci: Zosię (8), Basię (6) i Stasia (3). Krzysztof jest dziś inżynierem, biega w maratonach, wspina się i jak twierdzi Małgorzata jest genialnym ojcem, który potrafi zrobić wszystko wokół dzieci. Co ciekawe, gwiazda serialu "Przyjaciółki" swojego życiowego partnera poznała, kiedy miała zaledwie 16 lat. On dla Małgorzaty przeprowadził się z Poznania do Warszawy.

2. Małgorzata Socha zmusiła ukochanego do ślubu!

Kiedy Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski mieszkali już ze sobą i byli zaręczeni od dwóch lat, on nie spieszył się, żeby sformalizować ich związek. Wtedy aktorka wzięła sprawy w swoje ręce. Znalazła salę weselną, zarezerwowała termin i postawiła narzeczonego pod ścianą, wyznaczając mu termin na decyzję do następnego ranka! I powiedział „tak”. Niedawno jedna z dziennikarek spytała aktorkę, co by było, gdyby powiedział „nie".

„Myślę, że byśmy się rozstali. To byłby dla mnie sygnał, że nie traktuje tego związku poważnie” - wyjawiła Socha.



3. Małgorzata Socha wyznała, że odpoczywa w… pracy

Gwiazda twierdzi, że trójka dzieci jest zawsze dla niej priorytetem, ale bycie w domu z nimi to praca na pełnych obrotach. Dlatego gwiazda nie chce jeszcze wracać do teatru. A kiedy idzie na plan zdjęciowy do serialu, są chwile, w których po prostu odpoczywa.

„Gdy inne aktorki mówiły mi to dawniej, to im się dziwiłam. Odkąd mam trójkę dzieci, doskonale je rozumiem. Mimo że mój zawód jest dość niestabilny i szalony, to raczej wiem, co czeka mnie danego dnia. Życie w domu z gromadką dzieciaków jest zdecydowanie bardziej nieprzewidywalne. Zdarzyć może się dosłownie wszystko i już coraz mniej rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć”, opowiadała.



4. Małgorzata Socha pracowała w agencji nieruchomości

Kiedy skończyła Akademię Teatralną, nie była rozchwytywaną aktorką. Pomyślała wtedy, że nie musi pracować w zawodzie.

Zaczęłam się zastanawiać, co innego mogę robić. Oczywiście, mogłam zostać kelnerką, ale wyszłam z założenia, że to byłaby praca tylko na przeczekanie, a ja chciałam zacząć budowanie swojej nowej ścieżki zawodowej. Uznałam więc, że zacznę pracę w agencji nieruchomości. (...) Zostałam przyjęta na okres próbny, który okazał się dla mnie bardzo owocny. W ciągu miesiąca sprzedałam jedno mieszkanie i jedno wynajęłam. Zostałam gwiazdą w branży nieruchomości. (śmiech). Po czym dostałam propozycję zagrania w serialu i stwierdziłam, że skoro mam możliwość powrotu do mojego zawodu, to nie chcę jej zmarnować - opowiadała



5. Trampoliną do jej kariery były powiedzonka Violetty Kubasińskiej

z „Brzyduli”

Perypetie serialowej Uli Cieplak śledzi niemal cała Polska, jednak format nie osiągnąłby tak wielkiego sukcesu, gdyby nie drugoplanowe postacie, jak właśnie Violetta Kubasińska. Jej powiedzonka stały się kultow i zrobiły z niej bardzo popularną aktorkę.

Przypominamy najlepsze teksty Violi.

„Nie przyszła góra do Mahometa, Mahomet przyszedł do góry”

Violetta na widok Marka po latach: No i proszę, przyjechał Mahomet w góry.

„Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”

Violetta: Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom.

„Przez żołądek do serca”

Violetta: Przełykiem do serca.

Ula: Chyba przez żołądek.

Violetta: Ale najpierw przełykiem. Ula, co ty na lekcjach robiłaś!

"Po moim trupie"

Violetta: Na pewno tak tego nie zostawię! Po moim martwym trupie.

"Vice Versa"

Violetta: Jak ktoś jest dla mnie miły, to ja mu vis a vis.

"Klapki na oczach"

Violetta: Ja cały czas miałam japonki na oczach!

