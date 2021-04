Anna Lewandowska wyprawi córkom skromne urodziny! O jakie prezenty poprosiła gości? Jest tylko jeden warunek! 

Początek maja to dla Anny i Roberta Lewandowskich wyjątkowy czas – ich córki obchodzą wtedy urodziny. Klara 4 maja skończy cztery lata, a zaledwie dwa dni później Laura - roczek. By świętowanie było bezpieczne, Anna Lewandowska postanowiła, że wyprawi dziewczynkom niewielkie przyjęcie w ogrodzie swojego obszernego domu w Monachium.

Kinderbal będzie wspólny, ale torty dwa: z jednorożcem dla Klary, a dla Laury z Calineczką – zdradza „Party” znajoma Lewandowskich.

Urodziny córek Anny i Roberta Lewandowskich

Jak się dowiedzieliśmy, trenerka poprosiła gości, by nie kupowali prezentów, a jeśli jednak ktoś nalega, to rodzice zasugerowali, by były to zabawki edukacyjne, np. gry planszowe.

Plastikowe nie wchodzą w grę, bo Ania przywiązuje wagę do ekologii i stara się też, by pokoje jej córek były utrzymane w minimalistycznym stylu – mówi znajoma Lewandowskich.

Niewiele osób wie, że Anna od roku nie kupuje plastikowych zabawek, tylko takie z materiałów ekologicznych, np. drewna (klocki) i bawełny (przytulanki, a szczególnie króliczki). Zgodnie z poradami japońskiej pisarki Marie Kondo dba też, by córki nie miały zbyt wielu przedmiotów. Dlatego pokoje Laury i Klary są utrzymane w stylistyce spokojnej z dominacją kolorów pudrowych, beżowych i białych.

Tak wygląda pokoik Klary Lewandowskiej, starszej córki Anny.

Anna dba, by dziewczynki wybierały stonowane kolory. Meble też są wykonane z naturalnych surowców.

Robert Lewandowski z Klarą i Anna Lewandowska z Laura na rękach.