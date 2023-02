Małgorzata Rozenek od kilku dni bierze udział w jednym ze słynnych obozów Ani Lewandowskiej. Choć mogłoby się wydawać, że gwiazda może być traktowana ulgowo, nic z tego! Najsłynniejsza polska WAG (żona Roberta Lewandowskiego) wyciska z koleżanki WAG (żony Radosława Majdana), podobnie jak z setki innych uczestniczek obozu, siódme poty. Właśnie pokazała ćwiczącą Małgosię w jednej ze swoich relacji. Nie ma lekko! Anna Lewandowska pokazała zdjęcia Małgorzaty Rozenek Małgosia Rozenek od kilku dni relacjonuje swój udział w sportowym obozie Anny Lewandowskiej. Na zdjęciach, które pokazuje sama, stara się wyglądać perfekcyjnie! Do tego stopnia, że komentujący jej wpisy dworują, że Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała całą walizkę strojów do ćwiczeń . Jednak nie jest na wakacjach i poważnie podchodzi do ćwiczeń. Już wcześniej gwiazda TVN mówiła, że po jednym z treningów była tak zmęczona , że nie była w stanie trzymać telefonu: Sam trening jest bardzo intensywny, nie wiem, co by było gdybym nie przygotowała się wcześniej do niego. Przygotowywałam się moim zdaniem solidnie przez prawie dwa miesiące, na tyle, że jeździłam wszędzie po mieście rowerem, na tyle, że poszedł donos do jednego z portali, że mi zabrano prawo jazdy, co jest absolutną nieprawdą - mówiła. - Pomimo tego i tak jestem najgorsza w grupie . Tu są same fitnesski, jakaś olimpiada po prostu się szykuje dodała. Czwartek na obozie Anny Lewandowskiej był znów bardzo intensywnym dniem. Trenerka pokazała jak ćwiczą jej podopieczne. W tym również Małgosia Rozenek. Tak intensywnie pracowała nad formą, że początkowo nawet nie zauważyła, że Ania Lewandowska ją kręci. "Dawaj Gośka! Go, go, go..." - krzyczała Ania. Wtedy Rozenek zajęta intensywnym ćwiczeniem z...