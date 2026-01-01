Sylwestrowa noc była dla Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana okazją do wspólnego świętowania w luksusowym stylu. Para wybrała Zakopane, a konkretnie ekskluzywny hotel w samym sercu Tatr, gdzie zorganizowano wystawny bal z udziałem wielu znanych postaci świata show-biznesu. W mediach społecznościowych Rozenek-Majdan relacjonowała przygotowania oraz samą imprezę. Na udostępnionych zdjęciach i nagraniach można zobaczyć, jak para prezentowała się podczas tej wyjątkowej nocy. Najwięcej emocji wzbudziła ta kreacja.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętowali w Zakopanem

Razem z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem w Zakopanem bawiły się też inne gwiazdy. Na balu sylwestrowym pojawiły się m.in. Magdalena Pieczonka i Paulina Krupińska. Całe wydarzenie miało charakter ekskluzywnego spotkania towarzyskiego z udziałem śmietanki towarzyskiej polskiego show-biznesu.

Podczas tej wyjątkowej okazji ogromne emocje wzbudziła stylizacja Małgorzaty Rozenek. Celebrytka postawiła na długą białą suknię z trenem, wykonaną z koronki z odkrytymi ramionami. Kreacja natychmiast przyciągnęła uwagę internautów, którzy nie kryli zdziwienia, a dla wielu z nich bardziej przypominała suknię ślubną niż sylwestrową.

Kreacja Małgorzaty Rozenek podzieliła internautów

Reakcje fanów na sylwestrową stylizację Małgorzaty Rozenek były skrajne. Z jednej strony pojawiło się wiele komplementów dotyczących urody i figury gwiazdy TVN, ale z drugiej nie brakuje też krytycznych słów. Nie wszyscy uważają, że biała, koronkowa suknia to dobry pomysł na sylwestra.

Pięknie! Ale jak pani to robi ze wygląda coraz młodziej.

Pani Małgosiu jest Pani przepiękną kobietą. Patrzę na Panią zawsze z zachwytem.

Piękna sukienka myślałam że to ślubna piękna para. Wszystkiego najlepszego w nowym roku!!

Piękna sukienka! Na pierwszy rzut oka skojarzyłaby mi się raczej ze ślubem niż Sylwestrem, ale i tak wygląda Pani oszałamiająco.

