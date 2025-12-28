Małgorzata Rozenek-Majdan udzieliła ostatnio wywiadu, w którym otwarcie przedstawiła swoje rozważania w kwestii śmierci. Gwiazda nie ukrywa, że spisała kilka testamentów i szczegółowo zaplanowała, jak będzie wyglądało jej ostatnie pożegnanie. Uważa, że otwarte podejście na ten temat jest bardzo ważne.

Małgorzata Rozenek spisała testament

Małgorzata Rozenek-Majdan robi oszałamiającą karierę w show-biznesie, a sukcesów zawodowych mogłoby jej pozazdrościć wiele koleżanek z branży. Niedawno ruszył jej najnowszy program "Bez kompleksów", a już niebawem na antenę trafi kolejna edycja "Królowej Przetrwania", gdzie zobaczymy ją w roli prowadzącej.

Celebrytka cieszy się równie udanym życiem rodzinnym - spełnia się jako żona Radosława Majdana i mama trzech synów - Tadeusza, Stanisława i Henryka. Bezpieczeństwo i spokój najbliższych są dla niej wyjątkowo ważne, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach, dlatego poczyniła już pewne kroki w celu zabezpieczenia przyszłości swoich dzieci. Gwiazda spisała już kilka testamentów.

Ja myślę o śmierci każdego dnia. I trochę makabrycznie to brzmi, ale jako racjonalna i odpowiedzialna mama myślę bardziej nie o tym, że mnie zabraknie, tylko co moje dzieci by mogły zrobić z moim brakiem. Od dłuższego czasu zabezpieczam ich. Decydując się na Henryka, mojego najmłodszego syna, który ma teraz pięć lat, bardzo długo rozmawialiśmy z mężem, czy będziemy w stanie doprowadzić go do dorosłości, bo nie byliśmy najmłodszymi rodzicami wyznała.

Małgorzata Rozenek zaplanowała swój pogrzeb

Małgorzata Rozenek otwarcie mówi o tym, że śmierć nie stanowi dla niej tematu tabu. Jak wyznała, myśli o niej każdego dnia, traktując ją jako naturalną część życia. W podcaście zdradziła, że spokojnie podchodzi do planowania własnego pogrzebu i wręcz lubi omawiać z mamą szczegóły swojej przyszłej ceremonii pożegnalnej.

Wiem dokładnie, jak miałby wyglądać mój pogrzeb. Ja lubię planować takie rzeczy (...) Nie demonizuję tematu śmierci. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby to był normalny temat. Bardzo lubię swoje rozmowy z moją mamą. Uwielbiam z nią planować, jak będzie wyglądał jej pogrzeb, gdzie będzie jej grób. Wiem, że wychodzę teraz na osobę ze skłonnością do makabry, ale to jest sprawczość, która nam pozwala czuć się bezpiecznie i ja widzę, że mojej mamie sprawia przyjemność rozmowa na ten temat zdradziła w podcaście Prześwietlenie.

Zobacz także: