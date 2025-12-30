Małgorzata Rozenek-Majdan jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych gwiazd polskiego show-biznesu. Po udziale w takich programach telewizyjnych jak „Perfekcyjna pani domu”, „Projekt Lady”, „Piekielny hotel”, „Dzień Dobry TVN”, „Azja Express” czy „Iron Majdan” zgromadziła półtoramilionowe grono wiernych fanów na Instagramie. To właśnie tam obserwują oni jej poczynania nie tylko zawodowe, lecz także prywatne. Gwiazda chętnie dzieli się zarówno sukcesami, jak i kadrami z życia rodzinnego.

Małgorzata Rozenek-Majdan z Magdaleną Pieczonką szokują strojami w górskim spa

Małgorzata Rozenek-Majdan razem z mężem postanowili spędzić ostatnie dni 2025 roku w klimacie polskich gór, w Zakopanem. Zatrzymali się w znanym polskim gwiazdom hotelu Bachledów i nie szczędzili swoim obserwatorom relacji z luksusowych wnętrz, z których z łatwością oglądać można Tatry. Para zaliczyła oczywiście też tradycyjny wjazd na popularną Gubałówkę.

Naprawdę cudowny klimat! Pozdrawiamy z pięknego polskiego Zakopanego zachwycała się Rozenek-Majdan.

Następne relacje popularnej prezenterki zdradziły, że podczas pobytu w górach towarzyszyć będzie jej znana makijażystka polskich gwiazd - Magdalena Pieczonka. Obie panie w wolnej chwili zdecydowały się na skorzystanie z oferty spa w hotelu Bachledów. Po obejrzeniu pięknie zaprojektowanych przestrzeni do wypoczynku internauci usłyszeli też nagłe wyznanie oddających się relaksowi w saunie Małgorzaty i Magdy.

Zobaczcie, mamy takie same kostiumy - DZIECIĘCE - i dlatego nie możemy wejść na strefę nietekstylną, bo za dużo zainwestowałyśmy w te kostiumy, więc sami rozumiecie, że teraz nie możemy ich zdjąć... z uśmiechem na ostach wyznała zadowolona Rozenek-Majdan.

Coś między 100 a 150 zł. Nie ma żartów, nie ma żartów z dozą ironii dodała Pieczonka.

Z relacji celebrytek wynika, że w miejscu, w którym nabywały kostiumy, podobno nie było innych niż dziecięce. Nie stanęło to im jednak na przeszkodzie, by oddać się błogiemu relaksowi oraz wyglądać przy tym świetnie, co zobaczyć można po ich wspólnym zdjęciu w jednym z hotelowych luster.

Czym Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczy widzów w 2026 roku?

Małgorzata Rozenek-Majdan regeneruje swoje siły przed kolejnym rokiem nie bez powodu. Już teraz wiadomo, że wciąż będzie budowała swoją markę nie tylko za pośrednictwem Instagrama. Wciąż angażować się będzie w telewizyjne projekty, a także prowadzony przez nią podcast "Z bliska". Największym zaskoczeniem dla telewidzów będzie jednak zobaczenie Rozenek-Majdan w roli nowej prowadzącej kolejnej edycji "Królowej przetrwania" - odcinki będą dostępne już w najbliższej wiosennej ramówce.

Będzie oglądać "Królową przetrwania" z Małgorzatą Rozenek-Majdan?

