Julia Kuczyńska, znana szerzej jako Maffashion, znowu udowodniła, że nie bez powodu uznawana jest za królową Halloween. W przeszłości zaskakiwała już swoimi wcieleniami, pojawiając się w roli Maty, Quebonafide czy Jarosława Kaczyńskiego. Teraz podniosła poprzeczkę jeszcze wyżej. Jej wybór padł na... byłą kandydatkę na prezydenta!

Maffashion przebrała się za Joannę Senyszyn

Co roku Maffashion zaskakuje halloweenowym przebraniem. Influencerka stawia na oryginalność i zamiast postaci z bajek, filmów czy horrorów, wybiera dobrze znane w polskich mediach osobistości. Widzieliśmy ją już w kostiumie Igi Świątek czy Maty, a nawet Jarosława Kaczyńskiego! W tym roku Julia pozostała na politycznym podwórku i wcieliła się w... Joannę Senyszyn!

Gdyby tego było mało, na Instagramie podzieliła się nagraniem ze spotkania z byłą kandydatką na prezydenta. Mają na sobie identyczne stroje i oczywiście - ikoniczne czerwone korale!

Z całego serducha dziękuję szanownej Joannie Senyszyn za udział i niesamowity dystans do siebie! Oraz za użyczenie swojej własnej garderoby

Internauci przecierają oczy

Jak mogliśmy się spodziewać, przebranie Maffashion odbiło się szerokim echem w mediach. W komentarzach internauci wyrazili ogromny podziw dla kreatywności influencerki, a przy tym nie kryli rozbawienia.

Mega!

Julia, z roku na rok jesteś coraz lepsza!

O ja cię!! Julka, w życiu bym nie wpadła na ten trop! WSPANIAŁA! Masz moc, bez kitu jesteś HALLOWEENOWĄ KRÓLOWĄ

Maffashion przebrana za Igę Świątek i Jarosława Kaczyńskiego

W ubiegłoroczny kostium Maffashion również włożyła ogromny wysiłek. Ubrała się w biały strój sportowy, założyła czapkę z daszkiem i pojawiła się na korcie tenisowym, gdzie nagrała specjalny filmik. Uwagę internautów przykuły nie tylko detale stylizacji, ale też fryzura i mimika, które niemal idealnie odwzorowywały wygląd i zachowanie Igi Świątek podczas meczów.

W 2023 roku z kolei Kuczyńska zaskoczyła fanów strojem, wcielając się w... Jarosława Kaczyńskiego. Przebraniem nawiązała do produkcji "O dwóch takich, co ukradli księżyc", w której role główne jako dzieci odgrywali bracia Kaczyńscy.

Wiem. Odstawialiście rap klimaty. W tym roku był pomysł na Czarodziejkę z Księżyca, ale ktoś wcześniej ukradł księżyc. Inspiracja ''O dwóch takich, co ukradli księżyc''

Ciekawe, jakim strojem Maffashion zaskoczy nas w przyszłym roku.

Maffashion przebrała się za Joannę Senyszyn, fot. Instagram/maffashion_official

Maffashion przebrała się za Joannę Senyszyn, fot. Instagram/maffashion_official

Zobacz także: Donald Trump zorganizował Halloween w Białym Domu. Pojawiły się tłumy dzieci