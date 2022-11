Małgorzata Rozenek śpiewa kolędy! "Znajduję w tym wielką, wielką frajdę"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ostatnio gościli w studiu "Dzień Dobry TVN". Oczywiście nie zabrakło wspólnych fotek ze studia, którymi małżonkowie pochwalili się w swoich mediach społecznościowych. Jednak zdjęcie, które pojawiło się na profilu "Perfekcyjnej pani domu" nie wszystkim przypadło do gustu. W komentarzach pod postem możemy przeczytać, że zdaniem niektórych internautów jest "dziwne", a gwiazda jest na nim "pokrzywiona". O co chodzi? Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek w hitowym niebieskim garniturze. Podobne kupicie w Reserved do 150 zł Małgorzata Rozenek zaskoczyła fanów nowym zdjęciem. "Dziwna perspektywa" Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nawet na chwilę nie zwalniają tempa, dlatego my oraz fani regularnie dowiadujemy się o ich kolejnych sukcesach. Są również jedną najbardziej lubianych par polskiego show biznesu, której losy śledzą tysiące internautów. Zapewne każdy już słyszał o słynnej kamperowej wyprawie sportowca, jego żony, dzieci i pupili . Małgorzata Rozenek chętnie relacjonowała rodzinny pobyt w Szwecji i wielu fanów przyznawało, że jej relacje z wakacji, oglądali jak serial. Choć nie brakowało również kryzysowych momentów , to jednak para bardzo dobrze wspomina ten czas. Zobacz także: Szczęśliwi Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek załatwiają sprawy na mieście. Nowe zdjęcia paparazzi Ostatnio podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN", para opowiadała o swojej kamperowej przygodzie . Jak się okazało, małżeństwo planuje już kolejną podróż kamperem, jednak wybierze się w nią dopiero za kilka lat, gdy Henio już trochę podrośnie. Tym razem w planach mają dwumiesięczny trip po Stanach Zjednoczonych. I to właśnie ostatnie...