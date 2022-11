Zamyślona Małgorzata Rozenek opuszcza studio "Dzień Dobry TVN". Nowe zdjęcia paparazzi

Agnieszka Woźniak-Starak nie bez powodu uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Dziennikarka na bieżąco śledzi również modowe trendy i często pojawia się na pokazach mody. Tym razem prowadząca "Dzień Dobry TVN" pojawiła się na pokazie Gosi Baczyńskiej, a przed eventem, chętnie pozowała dla fotoreporterów. Dzięki temu teraz możemy podziwiać jej kolejną, fantastyczną stylizację. Torebka gwiazdy to must have tego sezonu. Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Agnieszka Woźniak-Starak przed studiem "Dzień Dobry TVN" [PAPARAZZI] Agnieszka Woźniak-Starak w genialnym zestawie na pokazie Gosi Baczyńskiej Agnieszka Woźniak-Starak kocha modę i lubi się nią bawić. Nic więc dziwnego, że jej stylizacje zawsze wpisują się w najnowsze trendy! Ostatnio Agnieszka Woźniak-Starak zachwyciła obłędną sukienką na ramówce TVN , a tym razem wszyscy podziwiamy jej fantastyczny kombinezon, w którym gwiazda podkreśliła swoją świetną figurę. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" we wtorek, 30 sierpnia pojawiła się bowiem na pokazie Gosi Baczyńskiej i chętnie pozowała na ściance dla fotoreporterów. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia! Agnieszka Woźniak-Starak na modowy event zdecydowała się założyć obcisły kombinezon w białe, czarne oraz beżowe pasy, z przezroczystymi elementami. Model ten nie należy jednak do najtańszych, bo kosztuje ponad 3000 złotych. Do tego gwiazda zdecydowała się również na czarną marynarkę i buty w tym samym kolorze. Ciekawym akcentem w stylizacji prowadzącej "Dzień Dobry TVN" jest pleciona torebka marki Bottega Veneta. To prawdziwy hit tego sezonu, który jednak nie należy do najtańszych, bowiem aby mieć taką torebkę w swojej szafie, trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 15 tysięcy złotych! Zobacz...