Małgorzata Rozenek z rodziną wróciła z Meksyku. Całą uwagę skradł mały Henio

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są dumnymi rodzicami, a ich synek Henio skończył niedawno pół roczku! Gwiazda, która bardzo chętnie dzieli się z obserwatorami kadrami ze swojego codziennego życia, a także urokami macierzyństwa, tym razem zaprezentowała się w wydaniu, w jakim bardzo dawno jej nie widzieliśmy. Na nagraniu towarzyszył jej również najmłodszy synek i jak się okazuje, to właśnie on po raz kolejny skradł całe show. Zobacz także: Małgorzata i Radosław Majdan już znaleźli nowy dom? To spektakularna willa! Małgorzata Rozenek pokazała uroczy filmik z Heniem Małgorzata Rozenek, którą nawet w domowym zaciszu nie raz widzieliśmy w dopracowanych stylizacjach, tym razem postanowiła pokazać się od zupełnie innej strony, a na Instagramie gwiazdy ukazało się nagranie, na którym występuje wraz z sześciomiesięcznym Heniem. Bez makijażu, wystylizowanych włosów i szpilek, ale za to w piżamie, uśmiechu na twarzy i z synkiem na rękach. Bo raz w pełnym make up’ie na sesji zdjęciowej a raz bez make up’u w domu i w piżamie. I tu i tu #realmomlife, całusy Trzeba przyznać, że w takim wydaniu Małgorzaty Rozenek dawno nie widzieliśmy, i choć fani obsypali swoją ulubioną gwiazdę wieloma komplementami, to Henio skradł całą uwagę. Co on tam wyprawiał! - Jaki słodziak rozbrykany - Wyjątkowe ładne dziecko. Jak malowane - Trzymasz Radzia na rękach! - Uwielbiam jego uśmiech - Henio, jak on szybko rośnie ... komentarzom na temat Henryka nie ma końca! Rozbrykany malec podskakuje na rękach swojej mamy w rytm lecącej muzyki i nie przestaje szeroko się uśmiechać do pozostałych członków rodziny. Jego ostatnia minka szczególnie przypadła fanom Małgorzaty Rozenek do gustu. Nie mamy pojęcia, co takiego mógł zobaczyć...