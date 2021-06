Radosław Majdan pokazał zdjęcie z synem i opublikował wzruszający wpis. Internauci są zachwyceni! 

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wreszcie powitali na świecie swoje wymarzone dziecko! Pierworodny synek Radosława przyszedł na świat dokładnie miesiąc po jego urodzinach czyli 10 czerwca 2020 roku. Szczęśliwi rodzice pokazali pierwsze zdjęcie najmłodszej pociechy. Przy okazji zdradzili, jakie imię dla niego wybrali. Jest piękne! Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła syna! Znamy płeć dziecka, a imię?! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pokazali pierwsze zdjęcie synka Na ten dzień czekali nie tylko Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ale również cały show-biznes! Media z radością śledziły całą ciążę przyszłej mamy oraz jej przygotowania do narodzin dziecka. I w końcu nadszedł ten wymarzony dzień, kiedy cała rodzina przywitała na świecie najmłodszego członka rodziny. 10 czerwca 2020 roku spełniło się największe marzenie Radosława Majdana, przytulił do serca swojego wymarzonego synka! Szczęśliwi rodzice pokazali właśnie pierwsze zdjęcie maleństwa. Opublikowali również wzruszający wpis i zdradzili imię dziecka: To najszczęśliwszy dzień mojego życia😍😍😍dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek❤️ Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny💪 3900 g / 58 cm 👍 snuje już co do Niego plany😉 treningowe😂 Przed Wami HENIO❤️ #dzidziusmajdana - napisał Radosław Majdan Opublikowali przepiękne zdjecia, na którym Małgorzata tuli małego Henryka. Są również zdjecia z dumnym tatą! Teraz czas na kolejną imprezę w domu Rozenków i Majdanów! Wiedzieliście, że cała piątka obchodzi urodziny w ciągu jednego pełnego miesiąca? Rozpoczynając od urodzin Radosława 10 maja, a kończąc na urodzinach najmłodszego solenizanta 10 czerwca. Co za magiczne daty! Szczęśliwym rodzicom oraz całej rodzinie życzymy wszystkiego co najlepsze! Zobacz...