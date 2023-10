Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z rodziną została przyłapana przez paparazzi na (jesiennym już) spacerze! Kilka dni temu gwiazdę TVN odwiedziła mama jej męża, Radosława Majdana, pani Halina, która pomaga w opiece nad małym Heniem! Zobaczcie zdjęcia.

Małgorzata Rozenek na rodzinnym spacerze - nowe zdjęcia paparazzi!

Małgorzata Rozenek, jak i członkowie jej rodziny, chyba już przyzwyczaili się do obecności paparazzi podczas codziennych spacerów. Nie inaczej było tym razem - co ciekawe, pani Halina Majdan również nie miała problemów, że jest fotografowana! Zobaczcie sami, jak to wyglądało - zdjęcia poniżej w galerii.

