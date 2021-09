Małgorzata Rozenek przyłapana przed kliniką medycyny estetycznej. Jej płaszcz w kratę to HIT jesieni!

Temperatura na zewnątrz nie rozpieszcza, jednak Małgorzata Rozenek-Majdan nie nosi jeszcze zimowej kurtki. Ostatnio żona Radosława Majdana wybrała się na spotkanie charytatywne w obłędnej stylizacji, która z pewnością przypadnie Wam do gustu. Gwiazda lubi łączyć drogie rzeczy z tymi z sieciówek, ale tym razem postawiła na same luksusowe marki. Nie tylko stylizacja Małosi zwala z nóg, ale również cena jej ubrań. Zobaczcie, gdzie można kupić trencz, który miała na sobie Rozenek! Małgorzata Rozenek w trenczu luksusowej marki Małgorzata Rozenek-Majdan ma doskonałe wyczucie stylu i świetnie wie, co teraz jest modne. Sporadycznie zdarzają się jej modowe wpadki. Najczęściej gwiazda krytykowana jest za długość swoich spódniczek, jednak niektórzy zdążyli się już do nich przyzwyczaić! Radosław Majdan z pewnością może być dumny z tak pięknej żony. Zresztą on sam także nie odstaje swoimi stylizacjami od gwiazdy TVN-u. Majdanowie to z pewnością jedno z lepiej ubranych małżeństw w Polsce! Zobacz także: Małgorzata Rozenek w kozakach za 6 tys. zł, które optycznie wyszczuplają nogi! Jej nowy look to hit Ostatnio Rozenek znów zachwyciła swoją jesienną stylizacją. Tym razem gwiazda TVN-u postawiła na dwurzędowy, klasyczny trencz marki Burberry w kolorze nude . Płaszcz zapinany jest na ukryte guziki. Do tego ma pasek podkreślający talię i dwie kieszenie po bokach. Dopasowany idealnie do sylwetki trencz nie należy do najtańszych. Cena? Za ten model należy zapłacić ponad 8,5 tysiąca złotych! Pod trenczem Małgorzata miała marynarkę i spodnie w charakterystyczną kratę tej samej marki. Do tego beżowe szpilki i torebkę Chloe. Z pewnością cała stylizacja kosztowała kilkanaście tysięcy złotych! Naszym zdaniem było warto tyle wydać, bo Rozenek wygląda świetnie! Małgorzata...