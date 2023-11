1 z 4

Małgorzata Rozenek należy do grona gwiazd, które głośno przyznają, że zostały mamami dzięki metodzie in vitro. Gwiazda TVN już wiele razy mówiła, że właśnie dzięki tej metodzie na świecie pojawili się Stasio i Tadzio, którzy są owocem związku z aktorem, Jackiem Rozenkiem. Niestety, temat stosowania in vitro wciąż wzbudza w Polsce wielkie emocje i co jakiś czas wśród polityków pojawiają się pomysły, żeby ograniczyć możliwość korzystania z tej metody. Ostatnio do Sejmu wpłynął nowy projekt partii PiS i Kukiz'15, który zakłada, że z metody in vitro będą mogły korzystać jedynie te pary, które tworzą związek małżeński. Pomysł polityków nie spodobał się Małgorzacie Rozenek!

Zobaczcie, co o nowym projekcie o in vitro napisała gwiazda TVN!

Zobacz także: MAŁGORZATA ROZENEK-MAJDAN POKAZAŁA ZDJĘCIE Z DZIECIŃSTWA. TO NAPRAWDĘ ONA!