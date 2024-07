Dla wielu Małgorzata Rozenek uchodzi za modową wyrocznię. Jej kolejna stylizacja jest na to najlepszym dowodem. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" doskonale wie, jak ubrać się ciepło i stylowo. Tym razem odwiedziła modny, warszawski butik w beżowej stylizacji. Ciężko oderwać wzrok od jej ultramodnych i mega wysokich kozaków!

Małgorzata Rozenek w zimowej stylizacji

W ostatnim czasie gwiazda jest bardzo zabiegana. Poza nagraniami do "Dzień Dobry TVN" jej czas zajmuje życie rodzinne. Ostatnio Małgorzata Rozenek pochwaliła się świątecznymi dekoracjami w swoim domu. W czasie przygotowań do Bożego Narodzenia znalazła jednak czas także dla siebie. Gwiazda udała się do ekskluzywnego, warszawskiego butiku z biżuterią. Przyłapana przez paparazzi gwiazda z zaangażowaniem oglądała stylowe dodatki, wybierając te idealnie pasujące do jej stylu, a ten jest oryginalny i bardzo modny. Małgorzata Rozenek nawet podczas zakupów prezentowała się naprawdę gustownie. Tym razem "Perfekcyjna Pani domu" wybrała równie perfekcyjny look!

Gwiazda "Dzień dobry TVN" uwielbia total looki. Ostatnio Małgorzata Rozenek pokazał się cała w bieli. Tym razem z kolei przyszedł czas na beż. Bazą okazał się prosty, jednolity sweterek, który połączyła z nietuzinkową, patchworkową, skórzaną spódniczką mini, z różnymi odcieniami beżu. Zimowym elementem była ciepła, puchowa, króciutka kurtka w podobnym kolorze.

Małgorzata Rozenek doskonale wie, że całość tworzą dodatki. W tym wypadku głównym elementem zimowej stylizacji okazały się być bardzo modne, skórzane kozaki! Te sięgają aż za kolano. Nie da się ukryć, że szeroka cholewka w kozakach podbija wszelkie pokazy mody i na taką właśnie zdecydowała się prowadząca "Dzień Dobry TVN". Ekstrawaganckim dodatkiem z kolei są modne okulary pilotki. Taka stylizacja nie tylko sprawiła, że gwiazda wyglądała modnie, ale także podkreśliła jej kobiece atuty.

