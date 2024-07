Małgorzata co roku zaskakuje tempem przygotowań do świąt! W 2021 roku rodzina Majdanów świętowała wigilię w połowie grudnia, żeby spokojnie wyjechać na luksusowe wakacje, gdzie spędzili kilka tygodni. W tym roku już w październiku na instagramowym profilu prowadzącej "Dzień Dobry TVN" pojawiły się pierwsze zdjęcia ze świątecznej sesji zdjęciowej. Teraz żona Radosława Majdana pochwaliła się bogato przystrojonymi wnętrzami, a w komentarzach wybuchła prawdziwa burza. Co nie spodobało się internautom?

Małgorzata Rozenek gotowa na Boże Narodzenie

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" uwielbia ten szczególny czas w roku i do Bożego Narodzenia przygotowuje się odpowiednio wcześniej. W tym roku połączyła plany zawodowe z życiem prywatnym i w październiku w mediach społecznościowych Małgorzaty Rozenek pojawiły się pierwsze świąteczne kadry z rodziną. Fani z rozbawieniem komentowali, że ich ulubienica co roku musi być pierwsza, a sesja wzbudziła spore zainteresowanie. Teraz żona Radosława Majdana pochwaliła się dekoracjami świątecznymi.

Witajcie w naszej bajce… gdzie #winteriscoming nabiera zupełnie nowego sensu ????❄️☃️???? - napisała Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek przyznała, że już nie mogła doczekać się grudnia, aby przystroić dom i zabrać się za Bożonarodzeniowe przygotowania.

Grudzień, a to oznacza Boże Narodzenie. Po dzisiejszym bardzo pracowitym dniu już mamy piękne dekoracje świąteczne. O, nawet mamy i Świętego Mikołaja. Radosław, to było o Tobie. Radosław przygotowuje się do meczu - mówiła w swoim InstaStories.

W komentarzach wybuchła prawdziwa burza, a internauci przyznają, że dla nich to już za dużo, ponieważ Małgorzata Rozenek przystroiła nawet łazienkę!

- Czy w tym domu w ogóle ktoś mieszka? ???????? - Matko! Nawet nad kibelkiem ozdoby ???????? - Dla mnie wszystkiego za dużo

Większość fanów nie kryło jednak zachwytu, a w sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo ciepłych słów.

- Naprawdę jest Bajecznie ???? Małgosiu jak co roku Twój Dom jest Magiczny ???????? ???? ???? ❄️ - Cudownie jest❤️ - Małgosiu, te dekoracje są tylko uzupełnieniem Waszej pięknej rodziny, jaką tworzycie z Radziem i Chłopcami. Ja, zawsze zachwycam się Twoimi Synami, którzy są swietnie wychowani i zawsze jest to ogromna przyjemność przebywać w Waszym domu Heniu jest przeslodziakiem❤️ - ????????????Jestem oczarowana????Dziękuję za inspirację ✨ - Niesamowite Pieknie ❣️❣️❣️????????❣️❣️❣️❣️

A wy co o tym sądzicie? Wy również ubraliście już choinkę na święta?

