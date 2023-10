Małgorzata Rozenek to prawdziwa królowa bożonarodzeniowej atmosfery. Jak sama przyznaje, świąteczne dekoracje, podobnie jak prezenty dla bliskich, planuje z dużym wyprzedzeniem. Tylko u nas zdradziła, jaki był jej najlepszy bożonarodzeniowy podarek. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał!

Małgorzata Rozenek o najlepszym bożonarodzeniowym prezencie, jaki dostała

Już od pierwszych dni grudnia dom Małgorzaty Rozenek iskrzy się od świątecznych dekoracji. Choinka, wieńce, gwiazdy betlejemskie, dziadki do orzechów czy renifery tworzą iście bajkową, niepowtarzalną aurę, którą zachwycają się setki tysięcy fanów prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Ostatnio zapytaliśmy ukochaną żonę Radosława Majdana, jakie świąteczne podarunki Małgorzata Rozenek daje swoim bliskim. Jak się okazało, choć zawsze są przemyślane, to w zeszłym roku synowie gwiazdy TVN nie kryli rozczarowania. A co z prezentami dla samej Małgorzaty Rozenek?

- Radosław jest troskliwy, opiekuńczy i słucha, więc zawsze trafia z prezentami - wyznaje w rozmowie z Party.pl Małgorzata Rozenek.

To jeszcze nie wszystko! Tylko u nas Małgorzata Rozenek zdradziła, jaki był najlepszy, a jaki najbardziej rozczarowujący świąteczny prezent, jaki kiedykolwiek dostała. Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

