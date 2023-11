1 z 5

Małgorzata Rozenek z Radkiem Majdanem na Balu TVN. Jak wyglądała gwiazda? Prowadząca "Projekt Lady" zachwyciła w różowej sukni od Bohoboco, która została zaprojektowana specjalnie dla gwiazdy. Do swojej różowej sukni do ziemi, Małgosia Rozenek dobrała torebkę również projektu Bohoboco. Na czerwonym dywanie Małgosi towarzyszył jej mąż, Radek Majdan, który na imprezie pojawił się w smokingu od Armaniego, w którym prezentował się bardzo stylowo. Przypominamy, że para jest teraz w trakcie kręcenia zdjęć do swojego nowego programu dla stacji TVN, który zobaczymy już w przyszłym roku. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia Małgosi i Radka z balu TVN.

