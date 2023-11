1 z 6

Agnieszka Woźniak-Starak na Balu TVN. Gwiazda pojawiła się na imprezie TVN wraz z mężem Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Warto zaznaczyć, że Piotr dwa lata temu podczas tego balu oświadczył się Agnieszce. Zapewne para ma wielki sentyment do tego balu, dlatego nie mogło ich zabraknąć na tegorocznej imprezie. Jak wyglądali? Piotr postawił na klasyczny garnitur, a Agnieszka... kolorową sukienkę do ziemi z seksownym dekoltem! Trzeba przyznać, że na tle innych gwiazd, które postawiły na klasyczne suknie balowe albo czarne kreacje, Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowanie się wyróżniała. Do tego jeszcze ta torebka! Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

