Ubranko w arbuzy Klary Lewandowskiej to prawdziwy hit! Córeczka Anny i Roberta Lewandowskiego towarzyszyła swojemu tacie podczas treningu Bayernu Monachium. 4-miesięczna Klara wyglądała uroczo! Anna Lewandowska na tę okazję ubrała ją w biały dresik z nadrukiem w arbuzy. Widać, że mama Klary interesuje się trendami w modzie dla dzieci, ponieważ arbuzy to obecnie jeden z najmodniejszych printów tego lata! Sprawdziliśmy markę i cenę! Zobacz też: Klara Lewandowska to mała kreatorka trendów! Wózek, ubranka, łóżeczko - znamy marki i ceny ZDJĘCIA Zobacz więcej: Klara Lewandowska gotowa na mecz! Będzie dziś razem z mamą kibicować tacie. Zobaczcie tylko jej śpioszki! Zobacz też: Czym bawi się mała Klara Lewandowska? Nie będziecie zdziwieni... Zdjęcie Ani to hit! Polecamy: Nie tylko Anna Lewandowska... Zobacz inne gwiazdy, które karmią piersią Dres w arbuzy Klary Lewandowskiej Ubranko dziewczynki w arbuzy to dwuczęściowy komplet. Dres w arbuzy, który miała na sobie Klara Lewandowska na treningu Roberta Lewandowskiego to projekt marki Milky Baby, specjalizującej się w produkcji ubranek dziecięcych. To już nie pierwszy raz, kiedy córka Lewandowskich nosi ubranka właśnie tej marki. Dres w arbuzy to absolutny hit! Ile trzeba zapłacić za ubranko w stylu Klary? Niedrogo! Dres małej Lewandowskiej to wydatek rzędu 100 zł. Polecamy: Anna Lewandowska zamieściła urocze zdjęcie z córką i podbiła serca internautów! Polubiło je już prawie 100 tys. osób Polecamy: Paulina Sykut zamieściła urocze zdjęcie z Różą! Zdjęcie rozczuliło Annę Lewandowską... Klara Lewandowska w dresiku w arbuzy robi furorę! Córka Lewandowskich jest na bieżąco z trendami w modzie... niemowlęcej! ;) Dres Klary Lewandowskiej to model marki...