Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki. "Urodziny Radosława stały się dobrą okazją do zareklamowania siebie"

Radosław Majdan 10 maja świętuje swoje 48. urodziny, a jego najnowszy wpis z tej okazji wywołał niemałe zamieszanie w sieci! Szczęśliwy jubilat pochwalił się zdjęciem, które opatrzył wymownym podpisem. Fani są niemalże pewni, że właśnie dzisiaj w swoje urodziny Radosław Majdan został tatą! Zobaczcie dlaczego wpis sportowca wywołał aż takie poruszenie wśród fanów! Zobacz także: Radosław Majdan pokazał zdjęcie śpiącej żony! Małgosia chyba nie była zadowolona... Zobaczcie komentarz Radosław Majdan kończy 48 lat, a fani gratulują mu... narodzin syna! Ten wpis Radosława Majdana wywołał ogromne poruszenie wśród internautów! Sportowiec kończy dziś 48. lat i są to dla niego niewątpliwie najpiękniejsze urodziny w życiu! Radosław Majdan pochwalił się zdjęciem z co prawda ciężarną małżonką, jednak podpis pod fotografią wzbudził ogromne emocje. Lepszego prezentu na urodziny, nie mogłem sobie wymarzyć 😁👍🎂🥂🎁🎈💥 #dzidziuśmajdana😂😂😂 - napisał Radosław Majdan pod zdjęciem. Internauci odebrali to jako sygnał, że Małgorzata Rozenek... urodziła! Pod postem Radosława Majdana pojawiło się mnóstwo gratulacji. - Gratulacje i dużo zdrowia 💪😍 sam urodziłem się w urodziny taty - Mega fajna sprawa :) 🔥🏆 - Gratulacje i życzę dużo zdrówka 😊 😍 - Gratulacje !!!!!!😍❤️❤️😍😍 - Gratulacje i dużo zdrowia dla was radości 100 lat - Gratulacje❤️ zdrowia dla maleństwa i spokoju dla rodziców. Mam nadzieję że wszystko dobrze bo sprawy potoczyły się chyba wcześniej niż był termin prawda... - piszą fani Radosława Majdana. Wygląda jednak na to, że internauci błędnie zinterpretowali wpis Radosława Majdana. Termin porodu Małgorzaty Rozenek przypada na początek...