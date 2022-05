Małgorzata Rozenek odpoczywa w trakcie ostatnich dni przed porodem. Jej trzecie dziecko przyjdzie na świat już lada moment! Radosław zrobił żonie urodzinową niespodziankę i całą rodziną udali się do ulubionego hotelu. Małgosia odpoczywała przy basenie w pięknym jednoczęściowym stroju w hiszpańskim stylu. To model z H&M. Ile trzeba za niego zapłacić? Zobacz także: Trendy lato 2020. Małgorzata Rozenek w białej obcisłej sukience i z torebką Gucci! Ale jej klapki to dopiero hit Małgorzata Rozenek w stroją kąpielowym z H&M Małgorzata Rozenek korzysta z ostatnich chwil przed porodem. Razem z mężem relaksują się w jednym z ulubionych hoteli, gdzie spędzają czas nad basenem. Ciężarna Małgorzata zachwyciła w stylowym jednoczęściowym stroju kąpielowym w paski. Hiszpański dekolt dodaje mu kobiecości. Model, który pokochała "Perfekcyjna", pochodzi z H&M i kosztuje 139,99 zł. Sieciówka oferuje bardzo szeroką gamę rozmiarów. Model dostępny jest w rozmiarach od 32 do 50. Pionowe paski są ponadczasowe, to nie tylko nie wychodzący z mody wzór, ale przede wszystkim idealnie dopasowuje się do wszystkich sylwetek, zarówno tych szczupłych, jak i tych posiadających krągłości. Małgorzata Rozenek zdecydowała się na ten krój, będąc w 9. miesiącu ciąży i wygląda obłędnie! Kostium idealnie podkreślił jej ciążowe kształty. Jesteście zwolenniczkami bikini czy jednoczęściowych strojów kąpielowych? Zobacz także: Radosław Majdan przez przypadek pokazał wózek dziecka! Wybrali z Małgosią klasyczny model Małgorzata Rozenek odpoczywa przed porodem w stroją kąpielowym z H&M. Małgorzata Rozenek wybrała jednoczęściowy model, który kosztuje 139,99 zł. Jednoczęściowy strój kąpielowy dostępny jest w...