Małgorzata Rozenek w miętowej bluzie od Łukasza Jemioła za 449 zł! Wiemy, gdzie kupić podobne

Małgorzata Rozenek dwa tygodnie po narodzinach Henia czuje się świetnie i wygląda doskonale. Gwiazda TVN poinformowała już, że wraca do pracy i dzięki doskonałym warunkom zapewnionym na planie mogła pojawić się na nagraniach kolejnego sezonu "Projekt Lady". Celebrytka zasypuje też swój Instagram zdjęciami synka, a ostatnio pochwaliła się zdjęciami ze spaceru. Na uwagę zasługuje oczywiście wózek Emmaljunga, w którym jeździ Henryk, ale również stylizacja Małgorzaty Rozenek! Gwiazda "Projektu Lady" na spacer z dzieckiem postawiła na wygodny look z miętową bluzą w roli głównej. Ten model i kolor to hit sezonu wiosna-lato 2020!

Małgorzata Rozenek w miętowej bluzie od Łukasza Jemioła!

Małgorzata Rozenek doskonale wie, jak wyglądać stylowo nawet podczas spaceru z Henrykiem. Tym razem wybrała super modną krótką bluzę z kapturem od Łukasza Jemioła. Oversize'owy fason z rozcięciami po bokach kupimy na stronie projektanta za 449 zł. Ten kolor jest idealny na letnie chłodniejsze dni, a z białymi szortami wygląda doskonale!

Bluzy w modnym miętowym kolorze znajdziecie też w wielu sieciówkach. Niektóre modele są objęte letnimi obniżkami, a to oznacza, że look w stylu Małgorzaty Rozenek bez problemu można skompletować w naprawdę super cenie. W H&M ceny klasycznych bluz zaczynają się od 39 zł, podobnie w Sinsay czy House. Z kolei za modele dostępne w Zarze, Reserved czy Adidasie trzeba zapłacić od 79 zł.

Krótkie bluzy z kapturem to prawdziwy hit już od kilku sezonów. Dłuższy model z kapturem kupimy w H&M za 79,90 zł, a krótszy za 49 zł. Z kolei sportowy klasyk z Adidasa kosztuje 139 zł. Za model od Łukasza Jemioła, który wybrała Małgorzata Rozenek trzeba zapłacić 449 zł. Model w tym kolorze w butiku on-line błyskawicznie się wyprzedaje.

Noszą je gwiazdy, blogerki i instagramerki, chwaląc się w sieci swoimi pomysłami na stylizacje z bluzami w roli głównej.