Radek Majdan to bohater! Beztroskie popołudnie Majdanów mogło skończyć się nieprzyjemnie 

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan korzystają z promieni wakacyjnego słońca i spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu. Szczęśliwa mama pokazała kilka nowych zdjęć ze spaceru z Heniem. Jego wózek to prawdziwa limuzyna i kosztuje krocie!

Beztroskie popołudnie mogło jednak skończyć się dramatycznie. Na szczęście szybka reakcja Radka zapobiegła niechcianym problemom. Co się wydarzyło?

Zobacz także: Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek pokazał wózek małego Henryka! To pawdziwa limuzyna!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan cieszą się pierwszymi tygodniami w towarzystwie Henryka. To jest okres, który spędzają w 100% razem doceniając każdą minutę. Szczęśliwi rodzice dzielą się również zdjęciami Henia z fanami. Fotki malucha biją rekordy popularności na profilu rodziców, ale nie ma się czemu dziwić - to prawdziwy słodziak!

Szczęśliwa mama pochwaliła się pięknymi zdjęciami z dzisiejszego spaceru.

Z Henryczkiem na spacerku 😁 Kocham takie spokojne, ciepłe dni. Po ostatnich deszczach niespokojnych, to bardzo miła odmiana😁 ale mieliśmy też przygodę,

Okazuje się jednak, że ich beztroskie popołudnie mogło nie skończyć się przyjemnie... Wszystko przez gapiostwo jednego z piesków:

Sisi nie zauważyła, że kończy się brzeg i wpadła do stawu jak kamień w wodę 😂😂😂 Radzio bohatersko wskoczył ją ratować i zamoczył telefon, który miał w kieszeni🤦‍♀️🤪ale właśnie go suszy i jest szansa, że będzie działał. Najważniejsze, że #gangmajdana wrócił do domu w komplecie😁 p.s. zdjęcia zrobione przed całą akcją😜