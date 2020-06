Małgorzata Rozenek nie zwalnia tempa. Jeszcze w trakcie ciąży oddawała się wszystkim możliwym zawodowym aktywnościom, gdyby nie pandemia, pracowałaby do samego końca. Nieco ponad dwa tygodnie temu urodziła swoje trzecie dziecko i już wróciła do pracy! Właśnie pokazała zdjęcia z najnowszego planu do "Projektu Lady" i zdradziła co nieco o nowych uczestniczkach. Jak wygląda rzeczywistość mamy karmiącej na planie tak dużej produkcji?

Małgorzata Rozenek niedługo po porodzie na planie "Projekt Lady"

Małgorzata Rozenek chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat pierwszych dni po urodzeniu Henia. Na profilach społecznościowych jej i Radosława Majdana pojawiło się już sporo rodzinnych fotografii. Okazuje się, że pierwsze noce z maluszkiem bywają bezsenne, ponieważ Henio od spania w nocy bardziej upodobał sobie dzienne drzemki.

Małgorzata Rozenek pomimo bardzo krótkiego okresu od porodu, zdecydowała się na powrót do pracy. Na jej profilu na Instagramie pojawiły się zdjęcia z planu piątego sezonu "Projektu Lady":

Zdjęcia do Projektu Lady 5 ruszyły pełną parą👍 Nie ukrywam, że na początku byłam przerażona perspektywą powrotu na plan dwa tygodnie po urodzeniu dziecka. Pierwotnie zdjęcia miały ruszyć w marcu i potrwać do połowy kwietnia, ale epidemia wszystko pokrzyżowała.

Przyznała, że przymusowa przerwa od aktywności zawodowych spowodowana pandemią koronawirusa nawet wyszła jej na dobre. Dzięki temu mogła się skupić tylko na sobie:

Miałam dzięki temu piękną, książkową końcówkę ciąży, co bardzo ucieszyło mojego lekarza prowadzącego, który się śmiał, że trzeba było światowej pandemii żebym zaczęła się zachować jak kobieta w ciąży 😂 Tak dobrze się czułam, że trudno mi było zwolnić, ale jak świat zwolnił to ja tez siłą rzeczy 😁

Małgorzata Rozenek podziękowała produkcji oraz wszystkim współpracownikom za stworzenie jej warunków do pracy, w której może przebywać z całą rodziną, a fakt, że jest mamą karmiącą nie powoduje żadnych problemów. Ma świadomość tego, że ma ogromne szczęście, mając wyrozumiałego pracodawcę:

Kiedy zdjęcia się przesunęły wiadomo było, że musimy wejść na plan dosyć szybko po moim porodzie. Cykl produkcyjny tego wymaga. Montaż, postprodukcja to wszystko zajmuje dużo czasu, a jak chcemy zdążyć na wrzesień 🤷‍♀️ tu muszę bardzo podziękować stacji @tvn.pl i @goldenmediapolska którzy stworzyli mi niesamowite warunki powrotu do pracy. Szacunek dla mojej nowej sytuacji, uwzględnienie potrzeb mamy karmiącej, zrozumienie, że teraz trochę inaczej (co nie znaczy gorzej) wygląda moje zaangażowanie w plan, to są te aspekty, które pozwoliły mi komfortowo wrócić do pracy😁

Przy okazji zdradziła, co nie co o nowych uczestniczkach. Zapowiada się ciekawie.

Nowe uczestniczki, które na razie są baaardzoooo niegrzeczne😜, nowi eksperci, którzy są pełni zapału i „stare” mentorki i prowadząca😂😂😂 to będzie najlepsza edycja💪 Całusy dla wszystkich 😘 i biorę się do roboty 👍😜

Czekacie na nowy sezon "Projektu Lady"?

Małgorzata Rozenek wróciła na plan "Projektu Lady" zaledwie dwa tygodnie po porodzie.

Wygląda świetnie, co piszą także fani!

Tak wyglądać 2 tyg po porodzie 🔥🤯😍 marzenie Boże, jaka piękna

Nawet Henryk towarzyszy mamie na planie!