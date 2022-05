Małgorzata Rozenek często relacjonuje w mediach społecznościowych swój pobyt z rodziną na wakacjach w Tulum. Gwiazda TVN pokazuje zdjęcia w letnich stylizacjach, podkreślających jej świetną figurę. Ostatnie fotki, które wrzuciła wraz z mężem, zachwyciły obserwujących. Widzimy na nich gwiazdę z tyłu, od stóp do czubka głowy, w odsłaniającym wiele kostiumie kąpielowym. Figura Rozenek zachwyca, jednak już na pierwszy rzut oka uwagę zwraca jeszcze coś - ślad na jej pupie! Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek przez przypadek pokazała niedoskonałości figury. Jak tak naprawdę wygląda po porodzie? Małgorzata Rozenek w kostiumie kąpielowym z odciskiem dłoni Walkę Małgorzaty Rozenek o formę po ciąży możemy oglądać w programie "Rozenek cudnie chudnie". Gwiazda w czerwcu ub. roku urodziła swojego trzeciego synka, Henia. Zaszłam w ciążę, ważyłam dokładnie 54 kg, a dzień, w którym jechałam do porodu ważyłam 82 kg - zdradziła niedawno . Dziś, po tamtej wadze nie ma śladu. Potwierdza to najnowsza seria zdjęć wrzuconych tak przez Małgorzatę, jak i jej męża. Widzimy ją fotografowana od tyłu, w czerwonym kostiumie kąpielowym, odważnie odsłaniającą pupę. Poza świetnią figurą widać coś jeszcze - ślad dłoni. Łatwo się domyślić, kto go zostawił... Give me five 😁☀️#ręcektóreleczą #ladyinred - napisała Małgorzata. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) Bardzo podobnymi zdjęciami pochwalił się...