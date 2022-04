Anna Lewandowska pokazała zdjęcia ćwiczącej Małgorzaty Rozenek. Dała jej wycisk!

Anna Lewandowska pokazała wideo ze swojego obozu treningowego! Widać tam jej ćwiczące fanki, to jak wyglądają wykłady z Anią o zdrowym żywieniu oraz jaki wycisk daje na sali treningowej... Jest też zmęczona, ale uśmiechnięta Zosia Ślotała, to trzeba zobaczyć! Film ➡️ Camp By Ann Summer 2016✌🏻️💪🏻 #campbyAnn #DojoStaraWies #HealthyTeam #power #Summer2016 #healthy #training #food #active #healthyplanbyann #annalewandowska A video posted by Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) on Aug 16, 2016 at 4:02am PDT Dziewczyny dają z siebie 100% energii. 3 treningi dziennie, dodatkowo wykłady merytoryczne. To właśnie znajduje się u mnie na obozie - mówi w filmiku Anna Lewandowska. Przez cały czas trwania obozu Ani Lewandowskiej, uczestniczki zgrupowania w Dojo Stara Wieś wrzucały zdjęcia z 6 dni intensywnych treningów. Marta Glik, Dominika Grosicka, czy Zosia Ślotała są zachwycone. Obóz kosztuje 3 tys. zł, a tymczasem wolne miejsca na niego znikają już kilka minut po ogłoszeniu zapisów. W czym tkwi tajemnica? Być może w tym, co mówi jedna z uczestniczek obozu: Dzięki Ani staję się lepszym człowiekiem. Chcielibyście spróbować sami? Zobacz także: Koniec obozu z Lewandowską. Wrażenia o Ani? "Jesteś mądrą i inspirującą osobą, moją bratnią duszą" Ania Lewandowska sama wykonywała też wszystkie ćwiczenia na obozie. Dziewczyny trenują na obozie Lewandowskiej. Zosia Ślotała zapewniała, że za pół roku też przyjedzie na obóz z Lewandowską.