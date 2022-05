Małgorzata Rozenek w jasnym garniturze odwiedziła studio TVN. Tylu komplementów dawno nie dostała!

Małgorzata Rozenek ostatni dzień przed świętami spędza pracowicie. Praca, potem szybkie ostatnie zakupy z Radosławem Majdanem. Rozenek pochwaliła się stylizacją w ten zabiegany dzień, czyli nowym swetrem od Łukasza Jemioła, ale fani zwrócili uwagę głównie na jej buty. Okropne buty! Pani piękna ale buty okropieństwo wszystko ok gdyby nie te buty Przyłączam się do opinii większości... pani Małgosiu proszę schować te buty do szafy głęboko ale sweterka zazdroszczę - czytamy opinie pod zdjęciem Rozenek ze sklepu. Zobacz buty Rozenek, które krytykują jej fani! O jakie buty chodzi? O Moon boot! Czyli księżycowe buty. Za to fankom bardzo podoba się sweter od Jemioła i spodnie od Si Mi! Buty typu Moon boots były bardzo modne po 2011 roku - nosiły je Anna Mucha, Karolina Ferenstein-Kraśko, Zosia Ślotała czy Jessica Mercedes. Mówi się, że te buty są przeznaczone na minusowe temperatury i na śnieżną aurę. Kosztują od 315 złotych w górę. Jak powstały? Relację z pierwszego kroku człowieka na Księżycu w 1969 roku oglądał pewien Włoch - Giancarlo Zanatta. Jego uwagę zwróciły głównie buty astronauty. Tak powstał projekt Moon Boot. Z modowego must have'u moon boot stały się butami, które kupuje się raczej z myślą o wyjeździe na narty. Teraz najmodniejsze modele zbliżone do Moon boots to model Nowles od Isabel Marant. Jak wyglądają? Są krótsze i wykończone futerkiem lub kożuszkiem. Zobacz też: Najmodniejsze buty na sezon jesień/zima 2016/2017. To musisz mieć w swojej szafie! A Wam jak pasują te buty do całej stylizacji Rozenek? Więcej: MIESZKANIE Rozenek-Majdan. Jak mieszka Perfekcyjna Pani Domu? Zobacz ZDJĘCIA! Zobacz także: WOW! Małgorzata Rozenek-Majdan zaszalała przed świętami! Zobacz, jak wygląda dom jej i Radka...