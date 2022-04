Małgorzata Rozenek cała na beżowo przemierza Warszawę. Tak relaksowała się w butiku

Małgorzata Rozenek nie raz udowadniała, że nie boi się kontrowersji i uwielbia bawić się modą. I choć gwiazda TVN uwielbia klasyczną elegancję, często wybiera z aktualnych trendów to, co pasuje do jej stylu. Tym razem piękna prowadząca "Projekt Lady" została przyłapana przez paparazzi w drodze do butiku Łukasza Jemioła. O tym płaszczu marzą internautki! Małgorzata Rozenek w jesiennym płaczu w stylu "teddy bear" Małgorzata Rozenek zachwyca swoimi stylizacjami nie tylko podczas wielkich wyjść, ale i codziennych sytuacji, nic więc dziwnego, że paparazzi nie odstępują jej na krok. Tym razem ukochana żona Radosława Majdana została sfotografowana podczas spaceru do swojego ulubionego butiku Łukasza Jemioła . Prowadząca "Projet Lady" postawiła na najmodniejszy w tym sezonie płaszcz w stylu "teddy bear" w odcieniu jasnego beżu. Cieplutkie, sięgające niemal kolan furko z logowanymi przeszyciami robi furorę na Instagramie i jest marzeniem niejednej miłośniczki mody. Ten piękny płaszcz marki Bizuu nie należy jednak do najtańszych. Model Florence to bowiem wydatek 1 299 złotych. Uwagę zwraca również kraciasta torebka gwiazdy TVN. Ten modny dodatek marki Woolrich to absolutny hit jesieni. Jej ponadczasowy fason, a także kolorystyka i faktura świetnie wpisuje się aktualne trendy. Niestety, nie należy do najtańszych. To wydatek ok 1,6 tys. złotych. Jesienny look dopełniła beżowa dzianinowa spódnica, zestawiona z bluzą w tym samym odcieniu, a także białe, przeciwsłoneczne okulary oraz białe, gumowe kozaki, które są absolutnym must have tej jesieni. Całość wygląda wyjątkowo stylowo i modnie. Jeśli spodobała wam się stylizacja Małgorzaty Rozenek, wcale nie musicie wydać kroci. Podobne propozycja znajdziecie w popularnych...