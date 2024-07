1 z 11

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojawili się na gali tygodnika "Piłka Nożna" podsumowującej 2015 rok w polskim futbolu. Para tego wieczoru przyćmiła wszystkich. Zwłaszcza Małgorzata Rozenek, która miała na sobie piękną, białą suknię od Just Paul Prive, zaprojektowaną specjalnie dla niej. Gwiazda dobrała do tego bardzo drogie buty Giuseppe Zanotti, torbę Kotur oraz biżuterię La Marqueuse, wartą aż... 200 tysięcy złotych! O fryzurę i makijaż gwiazdy zadbała znana makijażystka Corinne Jankowska .

Ostatnie tygodnie to dla Małgorzaty Rozenek był intensywny czas, bo nagrywała odcinki do swojego programu "Projekt Lady", którego premiera już 15 lutego. W swoim nowym show gwiazda będzie miała za zadanie zmienić zbuntowane nastolatki w damy, które będą wiedziały, jak zachować się np. na eleganckiej kolacji. Już po zwiastunie, który jest emitowany w telewizji widać, że to będzie bardzo zabawny program! Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN jest pewny, że program osiągnie tak duży sukces, jak "Perfekcyjna Pani domu", którą również prowadziła Rozenek. Przed pierwszym odcinkiem, Rozenek postanowiła się nieco rozerwać i wybrała na wielką galę z ukochanym. Z pewnością dziennikarze nie dawali jej spokoju i pytali nie tylko o program, ale też o jej ślub, o którym mówi się już od miesięcy. Jak prezentowała się para na gali tygodnika "Piłka Nożna"? Zobaczcie naszą galerię!

Zobacz także: Szostak, Młynarska z mężem, Rozenek z Majdanem na wielkiej sportowej gali