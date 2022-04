Małgorzata Rozenek-Majdan jest szczęśliwą mamą trzech synów - 15-letniego Stanisława i 11- letniego Tadeusza, ze związku z Jackiem Rozenkiem oraz rocznego Henia, który jest owocem miłości gwiazdy i Radosława Majdana . Najstarsza pociecha prowadzącej "Projekt Lady" już prężnie działa na Instagramie. Stanisław może pochwalić się pokaźną liczbą fanów i wygląda na to, że już zabiegają o niego reklamodawcy! Ostatnio 15-latek pochwalił się prezentem, o którym marzy nie jeden nastolatek! Czy już niedługo to Stanisław będzie brylował w show biznesie? Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan chciała uciekać z kraju, kiedy zobaczyła te zdjęcia! Syn Małgorzaty Rozenek-Majdan będzie gwiazdą social mediów? Małgorzata Rozenek-Majdan może pochwalić się naprawdę piękną i szczęśliwą rodziną. Gwiazda bardzo chętnie dzieli się uroczymi, rodzinnymi kadrami oraz chwilami ze swojego życia w mediach społecznościowych. Dzięki temu na bieżąco wiemy, co słychać u pięknej żony Radosława Majdana. Ostatnio gwiazda TVN pochwaliła się uroczym nagraniem, na którym widzimy, jak Henio Majdan zaczyna chodzić ! Maluch swoje pierwsze kroki postawił podczas przegranego meczu Polaków ze Szwecją, na Euro 2020 (2021) . Oczywiście Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie dzieli się wspólnymi chwilami spędzanymi również ze swoimi starszymi synami. Jednak wygląda na to, że już niedługo będziemy czujnie śledzili nie tylko InstaStories gwiazdy, ale także Stanisława Rozenka, który już robi furorę na Instagramie! Stanisław zgromadził na swoim profilu już ponad 8700 fanów i co ciekawe, już otrzymał prezent niczym prawdziwy Influencer! 15-latek pochwalił się dużym pudłem, w którym znalazły się lody Ekipy! Zobacz także: ...