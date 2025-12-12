Małgorzata Rozenek wraz z mężem Radosławem wybrała się na wymarzone, egzotyczne wakacje - para spędza czas na słonecznych Malediwach. Celebrytka podzieliła się z fanami nowymi zdjęciami, na których prezentuje się w turkusowym bikini i pokazuje próby nurkowania w krystalicznie czystej wodzie. Zobaczcie koniecznie, jak relaksuje się w iście rajskiej scenerii.

Małgorzata Rozenek na rajskich wakacjach

Małgorzata Rozenek ma za sobą wyjątkowo intensywny okres zawodowy. Niedawno w telewizji zadebiutował jej nowy program o metamorfozach "Bez kompleksów", który od razu wzbudził duże zainteresowanie widzów. Celebrytka na pewien czas przeniosła się również w zupełnie inne warunki - do dżungli, gdzie po raz pierwszy wystąpiła jako prowadząca "Królowej Przetrwania".

Po tak pracowitym czasie gwiazda postanowiła naładować baterie i obecnie wypoczywa na Malediwach. Na tropikalne wakacje zabrała ukochanego męża, Radosława Majdana. Para chętnie dzieli się z fanami kadrami z wyjazdu, pokazując zarówno zachwycające krajobrazy, jak i wyjątkowe chwile spędzane razem.

Małgorzata Rozenek aktywnie spędza czas na wczasach

Małgorzata Rozenek publikuje także zdjęcia swoich wakacyjnych stylizacji. Szczególną uwagę internautów przyciągnęło turkusowe bikini, które podkreśla jej wysportowaną sylwetkę. Celebrytka nie ukrywa, że dba o formę, a malediwskie scenerie idealnie podkreślają efekty jej pracy.

Małgorzata i Radosław spędzają czas bardzo aktywnie - jeżdżą na rowerach, nurkują i korzystają z atrakcji rajskiej wyspy. Po dniu pełnym aktywności postawili również na odrobinę romantyzmu, wybierając się na kolację o zachodzie słońca. Gwiazda wybrała na tę okazję olśniewającą kreację, która idealnie dopełniła magiczną atmosferę wieczoru. Zobaczcie koniecznie zdjęcia.

Zobacz także:

Małgorzata Rozenek na rajskich wakacjach fot. Instagram @m_rozenek

Małgorzata Rozenek na rajskich wakacjach fot. Instagram @m_rozenek

Małgorzata Rozenek na rajskich wakacjach fot. Instagram @m_rozenek

Małgorzata Rozenek na rajskich wakacjach fot. Instagram @m_rozenek

Małgorzata Rozenek na rajskich wakacjach fot. Instagram @m_rozenek