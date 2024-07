Małgorzata Rozenek i jej partner Radosław Majdan uchodzą za parę niemal idealną! Okazuje się jednak, że nawet im daleko do ideału. Perfekcyjna Pani Domu przyznała, że Radek nie potrafi wykonać niektórych prostych prac domowych!

Małgorzata Rozenek zatrudnia pomoc domową!?

"Na Żywo" informuje, że w domu Małgorzaty Rozenek jest idealnie czysto i z powodzeniem zdałaby słynny test białej rękawiczki, nawet z zaskoczenia. Jednak nie jest to wyłącznie jej zasługą... Prezenterka zatrudnia pomoc domową, która dba o czystość w jej domu. Okazuje się, że doniesienia tabloidu nie są prawdziwe. Owszem, Rozenek korzysta z pomocy, ale nie zatrudnia gosposi na stałe. Kiedy tylko może i ma czas, sama dba o swój dom.

Okazuje się również, że na pomoc Radka w domu Małgorzata Rozenek nie zawsze ma co liczyć. Partner raczej nie zajmuje się pracami domowymi. Nie gotuje, nie sprząta, a co gorsza, trzyma się z daleka także od typowo męskich prac, a mimo to stanowi wzór dla synów Małgosi...

Spędza z nimi bardzo dużo czasu i pokazuje im takie typowe męskie życie. Czy pokazuje im, jak przybić gwóźdź do ściany? Nie, tego Radosław kompletnie nie potrafi! On o tym wie i nie udaje, że wie jak. Radosław nie lubi takich prac w domu, coś ty. Bardzo często jest tak, że jesteśmy bezradni i musimy prosić o pomoc - zdradziła Rozenek w wywiadzie dla "Kobiecym okiem.tv"

No cóż! Jak widać, nikt nie jest perfekcyjny...

