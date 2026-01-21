Małgorzata Rozenek zabrała głos po wtorkowej wizycie w Sejmie. Gwiazda nie zamierza spocząć na laurach i już zapowiada kolejne działania - spotkała się między innymi z byłym prezesem NIK w sprawie wsparcia dla bezdomnych zwierząt i zaznaczyła, że chce, aby część opieki nad czworonogami była finansowana z budżetu państwa.

Małgorzata Rozenek i Doda spotkały się w Sejmie

We wtorek obie celebrytki pojawiły się na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt w Sejmie, które miało na celu debatę nad projektami ustaw między innymi dotyczącymi ograniczenia użycia fajerwerków oraz poprawy losu bezdomnych zwierząt.

Małgorzata Rozenek‑Majdan aktywnie zabrała głos w dyskusji, podkreślając konieczność kompleksowych zmian, w tym większego nacisku na sterylizację i kastrację jako kluczowe narzędzia walki z problemem bezdomności czworonogów, oraz opowiadała się za systemowymi rozwiązaniami, które mogłyby wspierać opiekę nad zwierzętami w Polsce.

Niecodzienne było także spotkanie Rozenek‑Majdan z Dodą, która również uczestniczyła w komisji i zabrała głos w obronie praw zwierząt po wcześniejszych działaniach, m.in. związanych z dramatycznymi warunkami w schronisku w Bytomiu. Choć panie usiadły przy jednym stole i łączył je wspólny cel, media zwróciły uwagę na ich napiętą relację z przeszłości.

Małgorzata Rozenek zabrała głos po wizycie w Sejmie

Dzień po wizycie w Sejmie Małgorzata Rozenek opublikowała w sieci nagrania, w których szczegółowo przedstawiła swoje dotychczasowe działania wspierające schroniska dla zwierząt. W materiale celebrytka podzieliła się również informacjami o kolejnych inicjatywach, które planuje wdrożyć.

Bardzo dużo udało się ogarnąć - dwie tony karmy, koce, ręczniki, podkłady, rękawiczki jednorazowe, to wszystko zostało rozdysponowane dzięki moim partnerom. (...) Teraz jest to zlecone do transportu, cieszę się bardzo, że wszyscy tak bardzo sprawnie reagują i działają bardzo energicznie przekazała.

W najnowszym nagraniu wyjaśniła, na czym jej zdaniem powinien polegać zarówno doraźny, jak i długofalowy sposób wsparcia czworonogów w Polsce.

Chciałabym powiedzieć o dwóch bardzo kluczowych aspektach tej sytuacji wokół zwierząt, która się dzieje. Pierwsza to taka to, co robimy teraz, czyli doraźne, interwencyjne wsparcie schronisk, ocieplanie bud, dowożenie karmy, czy jakiś potrzebnych produktów. Ale druga i dla mnie najważniejsza, to jest długofalowe działanie, w którym chciałabym, żeby efektem którego było doprowadzenie do powszechnej sterylizacji i kastracji finansowanej z budżetu państwa słyszymy na nagraniu.

Małgorzata Rozenek spotkała się z byłym prezesem NIK

Małgorzata Rozenek w swoim nagraniu podkreśliła, jak ważne jest podejmowanie działań systemowych, a nie tylko doraźnych, w walce z problemem bezdomnych zwierząt. Zaznaczyła, że kluczowe jest oparcie decyzji na rzetelnych danych i raportach, które pokazują, jakie rozwiązania przynoszą realne efekty.

To jest tak naprawdę jedyny skuteczny sposób do walki z bezdomnością zwierząt. To jest wniosek, który jasno wypływa z raportu NIK-u, który w 2024 r. został opublikowany, który podsumowuje ilość pieniędzy wydatkowanych z budżetu państwa, jak one są rozdysponowywane zapewnia Rozenek.

Celebrytka spotkała się z byłym prezesem Najwyższej Izby Kontroli - Krzysztofem Kwiatkowskim. Podczas rozmowy poruszyli temat polskich schronisk oraz raporcie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych.

