Małgorzata Rozenek po raz kolejny postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami na Instagramie chwilami z rodzinnej Wigilii. Na zdjęciach widać uśmiechniętą rodzinę przy elegancko zastawionym stole, wspólne śpiewanie kolęd i radosną atmosferę. Jednak to właśnie sweter od teściowej, który dumnie prezentował Radosław Majdan, przyciągnął największą uwagę fanów.

Świąteczny sweterek Radosława Majdana hitem wieczoru

W czasie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia Radosław Majdan po raz kolejny przyciągnął uwagę internautów i bliskich nietuzinkowym prezentem od teściowej. Zofia Kostrzewska - mama Małgorzaty Rozenek-Majdan - wręczyła swojemu zięciowi oryginalny świąteczny sweter. Tym razem był to kolorowy model z wizerunkiem topniejącego bałwanka oraz napisem „I’m just having a meltdown”.

Sweter stał się natychmiastowym hitem rodzinnego wieczoru. Radosław Majdan zaprezentował się w nim z uśmiechem na twarzy. Jego żona Małgorzata Rozenek-Majdan nie kryła radości i opublikowała na Instagramie zdjęcie męża z komentarzem:

Radzio w sweterku od teściowej. To też już tradycja! - napisała gwiazda

Zdjęcie Radosława Majdana we wspomnianym świątecznym sweterku od teściowej możecie zobaczyć na końcu artykułu. Tylko spójrzcie na jego radosną minę. Nie ulega wątpliwości, że mąż Małgorzaty Rozenek jest zachwycony prezentem!

Małgorzata Rozenek pokazuje rodzinne święta na Instagramie

Rodzina Majdanów postanowiła tegoroczne święta spędzić w domu Zofii i Stanisława Kostrzewskich. Przy wigilijnym stole zasiedli nie tylko Małgorzata i Radosław Majdanowie, ale również trzej synowie Małgorzaty: Stanisław, Tadeusz i najmłodszy Henryk. Całe spotkanie przebiegło w atmosferze śmiechu, rozmów i wzajemnej życzliwości. W trakcie Wigilii nie zabrakło tradycyjnych potraw i wspólnego śpiewania kolęd!

