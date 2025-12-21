Stanisław Rozenek, najstarszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan, ma już 19 lat i odważnie realizuje swoje marzenia. Przez ostatni rok studiował na prestiżowej uczelni w Lyonie we Francji. Jak ujawniła jego mama, spełnił swoje największe marzenie i dostał się na wymarzoną uczelnię w Paryżu. To wydarzenie okazało się przełomem w jego życiu i zostało gorąco przyjęte przez całą rodzinę.

Małgorzata Rozenek nie ukrywa dumy z sukcesów syna, który przez cały rok ciężko pracował, aby osiągnąć ten cel. Przeprowadzka do Paryża była ogromnym wydarzeniem dla całej rodziny, a teraz Stanisław wrócił do domu na święta. Małgorzata Rozenek nie kryje emocji, ale to reakcja Henia rozczula najbardziej.

Przeprowadzka Stanisława do Paryża była wielkim wydarzeniem dla Małgorzaty Rozenek

Stanisław może liczyć na ogromne wsparcie ze strony swojej rodziny. Po tym, jak dostał się na uczelnię w Paryżu, w przeprowadzce wzięła udział niemal cała jego rodzina. Nie była to zwykła podróż, bo pojechali kamperem, co pozwoliło im na transport rzeczy, ale i wspólnie spędzili czas.

Jak przyznała Małgorzata Rozenek, zależało jej, aby ten ważny moment był celebrowany rodzinnie. Pomoc w organizacji nowego życia w stolicy Francji była priorytetem. Towarzyszyli im również młodsi synowie prezenterki – Tadeusz i Henio.

Wzruszający powrót syna Małgorzaty Rozenek na święta

W mediach społecznościowych Małgorzata Rozenek podzieliła się relacją z powrotu Stanisława do Polski na święta. Jego przylot był dla Małgorzaty Rozenek niezwykle emocjonalnym przeżyciem. Celebrytka opublikowała wzruszające nagranie z lotniska, na którym widać moment spotkania z synem.

Na filmiku Stanisław wsiada do samochodu, gdzie czekają na niego mama i jego młodsi bracia, Tadeusz i Henio. Chłopcy z radością przybili sobie piątki, a sama Małgorzata nie kryła łez wzruszenia i napisała:.

Nic mi więcej nie potrzeba

Nagranie opublikowane przez Małgorzatę Rozenek błyskawicznie porusza również ze względu na reakcję Henia. Chłopiec z radością wita starszego brata i od razu spieszy z pytaniem:

Jest Staś. Cześć Stasio! Jak było? mówi z przejęciem Henio

Te słowa i radość Henia są naprawdę urocze!

